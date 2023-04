Tsitsipas, fan de Alcaraz y de su rivalidad en la pista: "Puede ser bonita, aunque hay un claro favorito"

Stefanos Tsitsipas vuelve a la acción en el Trofeo Conde de Godó. El griego es uno de los grandes favoritos para alzarse con la victoria, pero se ha encontrado con un duro rival sobre la pista. No es otro que Carlos Alcaraz, actual número dos del mundo y defensor del título en Barcelona, que también regresa tras dejar atrás sus problemas físicos.

El griego y el español se han visto las caras en varias ocasiones y sus duelos han demostrado la tensión competitiva que hay entre ambos. Aunque Carlitos siempre se ha hecho con la victoria cada vez que la pista les ha enfrentado. Miami, US Open o el propio Conde de Godó han sido los escenarios que les han visto batallar.

Una nueva edición del Conde de Godó les coloca como los grandes aspirantes a ganar allí. Tsitsipas se mostró fan incondicional de su rival y se mostró encantado de que su presencia le ponga las cosas más complicadas, pues sus partidos dejan grandes detalles sobre la pista. Precisamente Alcaraz fue el que le apeó en cuartos de final en este torneo la temporada pasada, donde el griego ha llegado dos veces a la final.

"Claro que podemos tener una bonita rivalidad, aunque de momento hay un claro favorito cuando nos enfrentamos. El Alcaraz-Sinner es otro tipo de rivalidad, una gran rivalidad en mi opinión, empezando porque son dos jugadores que tienen prácticamente la misma edad, algo así como la que tuvieron Nadal-Federer, aunque es cierto que entre ellos había una brecha de edad importante. Quizá las rivalidades que me toquen a mí, por generación, sean con Zverev o Kyrgios", explicó Tsitsipas tras su entrenamiento en las pistas del Open Banc Sabadell.

A pesar de que Tsitsipas será el segundo cabeza de serie, el actual número cinco del mundo se ha mostrado contento con el regreso de Carlitos a las pistas aunque le complique la tarea de hacerse con el título. Ambos se verían las caras en una hipotética final.

Carlos Alcaraz tras una victoria en el Miami Open

"Por supuesto, la llegada de Alcaraz hace que este objetivo sea un poquito más complicado de lo que ya es, pero me encanta que los retos sean difíciles. Luego sabe mejor, pocas cosas son más satisfactorias que superar un reto realmente complicado", declaró ante los medios.

Alcaraz, sin presión

Carlos Alcaraz ya conoce su camino para llegar a la final. No será nada fácil para el español, que tendrá que dejar atrás a escollos de la talla de Casper Ruud, en unas posibles semifinales, o Tsitsipas o Sinner, en lo que puede ser un hipotético partido por el título. Sin embargo, el español que defiende título, se ha mostrado muy tranquilo con lo que pueda suceder en Barcelona, ya que asegura que va a dejar toda la presión atrás para ser campeón.

"Trataré de quitarme la presión de ser el favorito y disfrutar en pista. Voy a pensar en todo menos en defender el trofeo. Desde la pasada temporada he mejorado mucho en el aspecto mental especialmente en la pista. Siento que leo mejor el juego, algo que me ayuda a cambiar las cosas cuando no van bien. Siempre digo que el tenis es muy mental, y es ahí donde veo mi salto", explicó en el Media Day del torneo.

