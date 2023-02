Carlos Alcaraz y su devoción por Roger Federer: "Es el Leo Messi del tenis, yo amaba su juego"

El "estoy hasta las narices" de Margallo a Pablo Iglesias: "Me planteé no volver...

'Carlitos' Alcaraz está muy cerca de volver a sentirse tenista profesional. El jugador de El Palmar lleva casi cuatro semanas en el dique seco por diversas lesiones musculares que han lastrado su final de 2022 y su principio de 2023. Tanto es así que no pudo disputar ni la Copa de Maestros de Turín ni el primer Grand Slam de la temporada en Australia.

Durante este tiempo incluso ha perdido el número uno del mundo, ese que consiguió tras levantar su primer torneo 'Grande' en el US Open. Ahora, el murciano se prepara para estrenarse este curso y lo hará en el Argentina Open. De hecho, el tenista español ya ha viajado hasta el país sudamericano y ya se encuentra realizando ejercicios de entrenamientos en el Lanw Tennis Club de Buenos Aires.

Hasta allí se ha desplazado con buena parte de su equipo, desde su agente Albert Molina hasta su segundo entrenador Antonio Martínez Cascales. También forman parte de su expedición su fisio Juanjo Moreno y hasta su hermano Álvaro. Toda ayuda es poca para arropar a un 'Carlitos' que, aunque solo va a disputar un torneo de inicio de temporada, vivirá un momento muy especial después de superar el primer periodo de lesiones serio de su carrera.

Su debut no llegará hasta este martes 15 de febrero cuando jugará contra el ganador del duelo entre Fabio Fognini y Laslo Djere. Será en la pista central del complejo bonaerense, la cual ha colgado ya el cartel de no hay billetes a pesar de que tiene 5.000 localidades. Hay ganas por ver al heredero de Nadal, Federer y Djokovic.

Tanto es así que estos días, los aledaños de las pistas de entrenamiento se han colapsado para verle dar sus primeros raquetazos en suelo argentino. El murciano ha compartido sesiones con Lorenzo Musetti y con Cameron Norrie en lo que está siendo la cuenta atrás para verle de nuevo en acción.

Durante sus primeros días en Buenos Aires ha tenido tiempo para atender a varios medios de comunicación y comprobar cómo los argentinos siguen viviendo en torno al Mundial de Fútbol ganado en Qatar hace ya casi dos meses. De hecho, el medio Olé le preguntó que quién sería para el Messi del tenis y 'Carlitos' lo tuvo claro:"Federer es el Messi del tenis por la facilidad que tiene para jugar".

Además, se ganó a todos los aficionados y medios de comunicación al dejar esta valoración sobre el '10' argentino en el Mundial de Qatar: "Messi fue el superhéroe en el Mundial y se puso prácticamente al país entero a la espalda para que Argentina se consagrara en Qatar". Alcaraz sueña con algún día hacer las mismas barbaridades que hace Leo con un balón de fútbol y con conseguir muchos éxitos.

Sin embargo, entre la figura del argentino y la del suizo, el tenista murciano lo tiene claro. Su devoción por Federer es absoluta: "Yo amaba su tenis. A mí me encantaba verlo jugar. Estaba todo el día viendo sus highlights, viendo partidos". Así se lo contaba al medio LA NACIÓN en unas breves declaraciones.

Por último, Alcaraz fue preguntado por la pérdida del número uno del mundo y el jugador de El Palmar no se arrugaba al reconocer que es algo normal en el deporte y que no le preocupa lo más mínimo. Copia el discurso de Nadal de que lo importante es ser competitivo y que eso tras títulos y un buen ranking: "Yo no estaba pensando en sostener el número uno todo el año. Tenía claro que me lo iban a quitar. Todavía no he jugado como número dos, así que veremos qué siento".

