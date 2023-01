Svitolina, una maternidad en tiempos de guerra: lista para volver al tenis y ayudar a Ucrania

"Trataré de estar lista para el verano, pero trato de no apresurar las cosas. Porque sé que necesito ser muy fuerte para volver a la gira, porque en este momento el tenis es muy físico. Todos tus grupos musculares necesitan estar listos y después de no jugar por más de siete meses y no hacer mucho después del embarazo, por supuesto, tu cuerpo ahora es diferente. Y realmente tengo que dividir todo en pedazos pequeños para juntar toda la fuerza de mi cuerpo, que necesitaré si quiero volver a la cima", reveló.

En verano quiere ser una más en el circuito femenino del tenis. No será la primera que regresa a las pistas después de ser madre. Antes que ella ya lo hicieron Kim Clijsters, Victoria Azarenka, Tatjana Maria o la gran Serena Williams. Sobre ellas también habló Elina Svitolina: "Estoy segura de que trabajaron muy duro para volver a donde estaban y algunas de ellas son incluso mejores. Así que eso ciertamente me da esperanza y motivación de que puedo hacer lo mismo".

De la mano de esto, un último reto: poder disputar los Juegos Olímpicos de París 2024. Para ello se prepara. Para poder ganar una medalla en una cita olímpica, pero sobre todo para brindársela a Ucrania y a todos sus compatriotas. Por el momento, Svitolina seguirá ayudando a su país, que continúa siendo asediado por las fuerzas rusas, mientras prepara su vuelta a la WTA tras ser madre.