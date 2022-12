Novak Djokovic: "Ahora puedo ser menos humilde, mis ambiciones son las más grandes"

Novak Djokovic mira a 2023 con optimismo después de una última temporada que comenzó de la manera más complicada, con Australia retirándole el pasaporte por no haberse vacunado contra la Covid-19, para acabar convertido en maestro en las ATP Finals.

El nuevo curso arrancará para 'Nole' en el ATP 250 de Adelaida. Después, está previsto que pueda competir en el Abierto de Australia. Esta es una gran novedad, ya que después de lo ocurrido en la última edición, se presumía que podría llegar a estar sin entrar en el país oceánico durante tres años.

Así las cosas, aprovechando la presentación de las zapatillas Asics, que usará el tenista serbio a partir de ahora, Djokovic mandó un mensaje a sus rivales de cara a esta nueva temporada 2023 que está a punto de comenzar: "Mis ambiciones son grandes. Puedo ser menos humilde ahora cuando hablo de mis objetivos".

Novak Djokovic, en las ATP Finals 2022 Reuters

El evento al que acudió Novak Djokovic tuvo lugar en el resort Puente Romano de Marbella, a este también asistieron Petra Marcinko o Àlex Corretja. Allí destacó que siempre se ha sentido "muy afortunado" en lo que se refiere a su carrera en el mundo del tenis.

"Siento que he sido muy afortunado a lo largo de mi carrera por poder conseguir muchas cosas y hacerme con los trofeos más grandes en este deporte. Y ganar en Turín me demostró que todavía soy capaz de conquistar los torneos más importantes y jugar contra los mejores jugadores del mundo al nivel más alto", señaló 'Nole'.

"Eso me permite seguir soñando en grande. Básicamente, cada torneo que juego quiero ganarlo. No es ningún secreto que mi gran objetivo son los Grand Slams. Y después los Masters 1.000 y las Finals. También adoro jugar para mi país, en la Copa Davis, ahora ya no podrá ser en la ATP Cup. Me despierta las emociones más bonitas", continuó el tenista serbio.

El deseo de Djokovic

Hablando de sueños, Djokovic tiene un deseo muy firme en 2023: "El objetivo más grande para el año que viene y los que vengan, qué no sé cuántos serán, es seguir sano y poder jugar al máximo nivel. Porque no me veo jugando profesionalmente al tenis sin ser capaz de ser uno de los candidatos o favoritos a ganar un Grand Slam, sin estar en lo más alto del deporte mundial".

Novak Djokovic tras jugar la final de Wimbledon 2022 Europa Press

El ganador de 21 títulos del Grand Slam siguió desarrollando esto: "No me veo siendo el 25º, jugando a un nivel medio-alto. Quiero jugar siempre al más alto nivel. Eso es lo que yo mismo me demando y que le exijo a mi equipo, al mismo tiempo que ellos me lo exigen a mí".

Lograr esto conlleva mucho trabajo. Sobre todo cuando se van cumpliendo años: "Trabajo tan duro como cualquiera, probablemente más que nadie en el circuito. Porque sé que ahora tengo 35 años y necesito adaptarme a las diferencias de edad y ponerme al día con los más jóvenes, que están extra motivados y son duros. Pero sigo ahí y me siento tan joven como ellos".

