Novak Djokovic se rinde a Carlos Alcaraz y su número 1: "Se lo merece"

Novak Djokovic reconoció este miércoles, tras ganar su segundo partido de las ATP Finals ante Rublev, el gran mérito que tiene Carlos Alcaraz al haber alcanzado esta temporada el número 1 del ránking ATP. El serbio quiso felicitar al murciano y reconoció su gran trabajo para alcanzar la cima y para llegar a convertirse en el mejor del mundo.

El actual número 8 de la lista se deshizo en elogios para Alcaraz: "Se lo merece. No hay duda de ello. No quiero entrar en la discusión de si he jugado menos o más. Es lo que es. La realidad es que es el número uno y que se merece estar allí. Él ganó un Grand Slam y muchos partidos en distintos torneos", contó sobre el español.

Con apenas 19 años, Alcaraz ha logrado llegar a lo más alto del ránking y eso es algo que Djokovic considera admirable: "Creo que es una cara nueva y un gran jugador para nuestro deporte. Es un tipo muy agradable. Trabaja muy duro. Tiene un buen equipo de personas a su alrededor. Se representa a sí mismo y al tenis de una buena manera. Sólo encuentro cosas positivas que decir de él", añadió.

No obstante, Carlos Alcaraz no puede batirse con los mejores tenistas del mundo en estas ATP Finals como consecuencia de su lesión abdominal. Unas molestias le dejaron fuera de juego en el tramo final de esta temporada y no será hasta la próxima cuando reaparecerá, por lo que tratará de llegar en el mejor estado de forma posible para el Abierto de Australia.

Djokovic en Australia

El que también estará seguro en el primer Grand Slam del próximo año será Novak Djokovic. El serbio recibió recientemente la buena noticia de que podrá jugar el torneo ya que le concederán el visado para entrar en el país tras la polémica de hace unos meses con su intención de no vacunarse.

Estas novedades las acogió el jugador de muy buen grado, así que se mostró muy feliz por poder volver a disputar esta competición: "Estaba muy feliz de recibir la noticia. Sí, fue un alivio obviamente sabiendo lo que tanto las personas más cercanas a mí como yo han pasado este año con lo que sucedió en Australia. No podría recibir mejores noticias", aseveró.

Djokovic, en ATP de Astana. REUTERS

Preguntado sobre si aquel mal momento que pasó llegó a afectar a su juego, el serbio piensa que fue así: "Me gustaría creer que sí, pero no creo que me haya afectado demasiado porque ya sé lo que tengo que hacer para prepararme para cada partido", comentó.

El hecho de poder volver a jugar el Abierto de Australia, un torneo que ha ganado hasta en nueve ocasiones y que durante los últimos años ha sido su territorio, supone una noticia muy feliz para Djokovic: "El Abierto de Australia ha sido mi Grand Slam. Allí he creado algunos de mis mejores recuerdos y por supuesto, quiero volver, quiero jugar al tenis, hacer lo que mejor sé hacer, y espero tener un gran verano australiano", finalizó.

