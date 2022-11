Alcaraz: "Toda mi vida he ido con Rafa Nadal y en las ATP Finals también quería que ganara"

Carlos Alcaraz no pudo jugar las ATP Finals por lesión, pero las caídas de Rafael Nadal y Stefanos Tsitsipas le confirmaron como el número 1 del ranking masculino de tenis al final de la temporada 2022. Por este motivo, ha acudido a Turín para unos compromisos y también para recibir el trofeo de campeón del año.

Ha sido en Italia donde Carlos Alcaraz se refirió a Rafa Nadal, sobre el que ha asegurado que quería que ganase la Copa de Maestros de 2022. Aunque eso hubiera supuesto que el balear terminase el año en lo más alto del ranking de la ATP y no él.

Eso sí, iba con Nadal, pero no con Tsitsipas: "Toda mi vida he ido con Rafa y aquí también quería que ganara. Sí que iba con Djokovic en el partido con Tsitsipas". Además, Alcaraz se ha referido a lo que supone para él ser el número 1 a final de año: "Significa mucho para mí formar parte de la historia del tenis al lado de leyendas".

El más precoz

Acabar el año como líder de la ATP supone que Alcaraz se convierte en el más joven en conseguir este logro. La última actualización del ranking se produce el próximo 5 de diciembre, fecha en la que 'Carlitos' tendrá 19 años y 214 días. El de El Palmar supera así a Lleyton Hewitt, poseedor del récord hasta la fecha con 20 años y 275 días.

Este logro de Alcaraz fue valorado por Nadal: "Estoy contento por Carlos. Es un éxito para nuestro deporte después de un gran año". También Djokovic se refirió a ello: "Se lo merece. No hay duda de ello. No quiero entrar en la discusión de si he jugado menos o más. Es lo que es. La realidad es que es el número uno y que se merece estar allí. Él ganó un Grand Slam y muchos partidos en distintos torneos".

Novak Djokovic se refiere al US Open conquistado por Carlos Alcaraz. Pero además de ganar su primer Grand Slam, el murciano también ha logrado levantar otros cinco títulos en esta temporada 2022 y cierra el año con un balance de 57 partidos ganados y 13 encuentros perdidos. Para añadir un éxito más, el español es el tenista que pega un mayor salto en el ranking para liderar la clasificación. De ser el 32 al 1.

