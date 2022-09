Carlos Alcaraz se hace de oro: cuánto dinero ha ganado en el US Open y lo que acumula en 2022

Nueva York vivió una noche mágica este 11 de septiembre. En una fecha tan señalada para la 'ciudad que nunca duerme', un joven español se proclamó rey del tenis. Carlos Alcaraz se impuso en la final del US Open a Casper Ruud, conquistando el primer Grand Slam de su carrera como tenista profesional y, además, poniendo a la guinda al pastel al hacerse con el número 1 del ranking de la ATP.

Con su victoria en la final del Abierto de Estados Unidos, Carlos Alcaraz también ve cómo aumenta su cuenta en el banco. El último grande del año repartió en su edición de 2022 más de 60 millones de dólares en premios. Igualdad entre hombre y mujeres. Así las cosas, el murciano, al igual que Iga Swiatek, se embolsan 2,6 millones por ganar el torneo. Los subcampeones se llevan 1,3.

Con el dinero ganado en el US Open, Carlos Alcaraz adelanta a Rafa Nadal como el tenista masculino que más dinero ha ganado en este año 2022. A Nueva York llegó con unas ganancias de 6,06 millones de dólares ingresados por sus éxitos esta temporada. Con su victoria ante Casper Ruud, el español ya supera los 8,6 'kilos'. (si pierde es cambiar la última parte: Con su derrota ante Casper Ruud, el español se queda en 7,36 'kilos').

Carlos Alcaraz celebrando la victoria en un partido del US Open 2022 REUTERS

Por detrás de él, en lo que a tenistas que más dinero han ganado en premios este año, se queda su compatriota Rafael Nadal. El de Manacor ganó el Abierto de Australia y Roland Garros, convirtiéndose en el profesional del tenis masculino con más títulos del Grand Slam conquistados a lo largo de toda la historia. Pero, aún así, se queda con 6,69 millones de dólares por el momento.

Eso sí, por delante tanto de Carlos Alcaraz como de Rafa Nadal se queda una mujer: la nueva reina de la WTA, la polaca Iga Swiatek. La número uno del mundo se impuso en la final del US Open a Ons Jabeur. Con los 2,6 millones que ganó en Nueva York, se coloca la primera de este particular ranking del tenis con 9.217.225 dólares.

El niño de oro

La fortuna de Carlos Alcaraz va creciendo al mismo ritmo que aumenta su protagonismo en el circuito. Pero también fuera de él el murciano tiene una importante fuente de ingresos. Con tan solo 16 años, Nike fichó a la estrella emergente. Un contrato por más de una década, que muestra la confianza que ya entonces tenía la marca deportiva estadounidense en nuestro tenista.

[Iga Swiatek se corona en el US Open ante Ons Jabeur como la mejor jugadora del mundo]

Al contrato con Nike se unen otros con el de Babolat. La empresa de raquetas le blindó hasta 2025. Además de estas, Rolex también tiene en 'Carlitos' a uno de sus rostros más conocidos, al igual que Isdin, laboratorio español líder en dermatología. El Pozo, marca de productos alimenticios española, también ha confiado en él.

Alcaraz, el niño que soñaba con ser el número 1 del mundo. No solo ya lo es, sino que, además, es el más joven de la historia en lograrlo. Antes de la final del US Open, así habló sobre su objetivo: "¿Con qué sueño? Con ser número uno. Siempre he soñado ser número uno. Obviamente, serlo sin ganar un Grand Slam es complicado, pero desde siempre he soñado con el número uno".

No solo el número 1, también se mete en el Top Ten de tenistas más jóvenes en ganar un Grand Slam (desde la 'era abierta'). El nombre de Rafa Nadal figura, por supuesto, en esta lista de talentos. Aunque el mallorquín lo logró antes, al ganar Roland Garros en 2005 con 18 años, 11 meses y 20 días. El líder de este ranking es Michael Chang, quien se impuso en Roland Garros 1989 con 17 años, 3 meses y 7 días.

