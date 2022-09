Kyrgios tumba a Medvedev con show incluído: Nadal, Alcaraz o Ruud serán el número uno del mundo

En uno de los mejores partidos del US Open, Nick Kyrgios dio continuidad al mejor verano de su carrera al derrotar al número uno del mundo y defensor del título, Daniil Medvedev (7-6, 3-6, 6-3 y 6-2). La Arthur Ashe vibró con el encuentro que sirvió al excéntrico australiano, que dejó dos acciones para el show, para alcanzar los cuartos de final del abierto por primera vez en su carrera y avisa: "Quiero llegar hasta el final". Casper Ruud, Rafa Nadal o Carlos Alcaraz aspiran a encabezar el ránking ATP.

El encuentro quedó marcado por lo sucedido en el primer set. El tie-break se fue por encima de los 10 puntos en los tanteadores de los dos jugadores. Pero, después de que Kyrgios salvara tres bolas de set, tiró su raqueta contra el suelo y su rostro era la viva imagen de la rabia. En otro tiempo ahí se habría acabado el juego y el parcial habría ido para Medvedev, pero el australiano se recompuso para imponerse por 13-11 y mandar un mensaje al ruso.

Sin embargo, el nivel de Kyrgios cayó bruscamente al comienzo del segundo set cuando lo abrió con un terrible juego al servicio. Ese parcial iría a parar al marcador del ruso, pero sería el único que sumaría. En el tercero, el show siguió cuando, con 1-0 y 30-30, el número 23 del mundo había colocado un gran golpe ganador que Medvedev no pudo devolver. El aussie lo empezó a celebrar cruzando al lado de la cancha del todavía campeón del US Open y tocaba la pelota antes de que botara por segunda vez. Eso le daba el punto a su rival. "Me veo como un idiota", dijo.

A Kyrgios se le ha ido completamente la olla 😅



El punto que ha regalado a Medvedev... ¿por hacer la gracia? #USOpen #USOpenEurosport pic.twitter.com/f20ARJunVk — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 5, 2022

Lo que podría haber sido un error clave fue simplemente un pequeño desvío en el camino hacia la victoria. Dos juegos después, Kyrgios jugó su mejor juego al resto rompiendo fácilmente el servicio del ruso. Medvedev no pudo contrarrestar el gran nivel del australiano que se mantuvo durante lo que quedaba de tercer set y en el cuarto y definitivo parcial. El número uno del mundo fracasa en su defensa del título y caerá en el ránking de la ATP perdiendo su puesto de privilegio.

Kyrgios no había ganado ningún partido en la pista central del US Open en su carrera. Ahora se enfoca como uno de los candidatos al título. Cuando se le preguntó si considera que esta victoria es la mejor de su carrera, se encogió de hombros: "Siento que estoy más orgulloso de la forma en que me he recuperado después de todo, honestamente. He estado mentalmente en algunas situaciones realmente difíciles. Si miras hacia atrás, probablemente no se esperaba que ganara". Jugará en cuartos contra Karen Khachanov, verdugo de Pablo Carreño.

Pero lo que supone este gran partido de Kyrgios es que el próximo lunes habrá un nuevo rey del tenis mundial con dos españoles como candidatos. En función del resultado que obtengan, Carlos Alcaraz o Rafa Nadal pueden alcanzar el ránking más alto.

El balear es el que más opciones tiene. No defiende ningún punto en este US Open. De hecho, actualmente ya supera a Medvedev en la clasificación virtual. Llegando a la final o ganando el torneo se aseguraría por completo el primer puesto, aunque no necesita cumplir estos requisitos para lograrlo. Será número uno si Alcaraz y Ruud no ganen el torneo y él gane su encuentro de octavos de final o si lo pierde y 'Carlitos' y Casper no llegan a la final.

'Charly' será número uno si gana el torneo o si pierde en la final contra alguien que no sea Ruud y Nadal no alcanza los cuartos de final. Al estar por lados separados del cuadro, una final entre Alcaraz y el noruego coronaría al campeón en el ránking ATP.

