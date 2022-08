Qué necesita Rafa Nadal para volver a ser el número uno del mundo

Llegó el momento del debut de Rafa Nadal en el Masters 1.000 de Cincinnati. El tenista español regresa a las pistas tras la lesión abdominal que sufrió en Wimbledon y tiene un objetivo ambicioso por delante: volver a ser el número uno del mundo. El trono de Daniil Medvedev está tiro y hasta lo puede ocupar en este torneo.

Este lunes la diferencia entre Medvedev (6.885 puntos) y Nadal (5.620) era de 1.265 puntos. Sin embargo, es muy probable que esa cifra se vaya rebajando en Cincinnati. El ruso defiende hasta semifinales, ronda que alcanzó el curso pasado, y el español parte de cero tras no participar en el evento de Ohio en 2021.

Nadal solo puede sumar y Medvedev ha de ser finalista si quiere hacerlo. Eso da una ventaja al manacorí en el camino, que arranco este martes con el debut de Daniil con victoria ante el neerlandés Botic van de Zandschulp (6-4 y 7-5). Turno de Rafa para avanzar a tercera ronda, para lo que deberá ganar al croata Borna Coric este miércoles.

En este punto, Medvedev todavía perdería 270 puntos (quedándose en 6.615) si no pasa de octavos de final. Nadal, que solo por jugar en segunda ronda sumará 10 puntos, añadirá 45 en total de ganar a Coric. Eso le dejaría con 5.665 puntos, que significarían una diferencia de solo 950 con el número 1.

Ganar a Coric también supondría para Nadal acercarse al número 2 del mundo. Alexander Zverev, lesionado desde Roland Garros en el partido contra Rafa, pierde 1.000 puntos en Cincinnati al ser su último ganador y no poder participar este año. El de Manacor tiene que alcanzar cuartos de final (sumaría 180 puntos) para subir al segundo peldaño del ranking ATP.

La oportunidad de Nadal

Lo importante es: ¿qué le hace falta a Nadal para hacerse con el número 1 de Medvedev? El primer paso es seguir pasando rondas en Cincinnati y que Medvedev se quede en el camino. Tras ganar en segunda ronda, el ruso jugará los octavos de final contra Tommy Paul o Denis Shapovalov. Rafa necesita que el ruso caiga en esa ronda, confirmando así la pérdida de 270 puntos.

De este modo, Nadal necesitaría llegar hasta la final del torneo y ganarla. Eso le daría 1.000 puntos, que le dejarían 5 puntos por arriba de un Medvedev eliminado en octavos. Es la única vía para que el español vuelva a ocupar el trono de la ATP en este torneo.

El US Open

Las aspiraciones de Nadal no terminarán ahí si no adelanta a Medvedev en Cincinnati. El US Open será aún más difícil para el ruso, que defiende 2.000 puntos como último campeón del torneo. Rafa volverá a partir de cero y, al ser un Grand Slam, la sangría de puntos puede ser sensiblemente superior.

Recortar la distancia con Medvedev en Cincinnati es clave para el objetivo de Nadal. Eso le dejaría en bandeja adelantar al ruso en el US Open, que arranca el próximo 29 de agosto y se disputará hasta el 11 de septiembre.

