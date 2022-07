Reclaman a Rafa Nadal 10 diez millones de dólares: dos empresarios amenazan con demandarle

En Argentina se habla de Rafa Nadal y no por un asunto deportivo. Dos empresarios del país sudamericano amenazan con demandar y reclaman 10 millones de dólares al tenista español. Piden una compensación por el supuesto incumplimiento de un acuerdo para organizar un partido de exhibición allí.

La noticia de la que se hacen eco los medios argentinos está protagonizada por Lisandro Borges y Arturo Alcahan, socios empresariales que querían llevar a Rafa Nadal a hacer una gira por Sudamérica. Aseguran tener un contrato firmado por el mánager del tenista, Carlos Costa, el cual se incumpliría al dejarles colgados para negociar con otros.

Borges y su socio aseguran que si no reciben una compensación económica por parte del equipo de Rafa Nadal irán a juicio para resolver el asunto. Problemas inesperados para el tenista español, que se prepara para regresar a las pistas durante la gira norteamericana tras su lesión sufrida en Wimbledon.

[El calendario de Rafa Nadal hasta finalizar 2022: los plazos de su lesión y las fechas señaladas]

Las negociaciones, presuntamente, arrancaron en abril: "A mí un día me llama Nicolás Lapentti, extenista y organizador de eventos, porque había negociado llevar a Rafael Nadal a Ecuador, también que su hermano Giovanni lo lleve a México, y había una fecha en Chicago, pero necesitaban una cuarta fecha porque Rafael Nadal por menos de cuatro fechas no venía a hacer la gira por la que se pagarían 2.5 millones de euros cada fecha. Por menos de 10 millones, no venía a hacer la gira", ha contado Borges a TN.

El plan era hacer una gira de cuatro fechas en cuatro países diferentes de América. Pero la cita de Chicago se cayó, lo que llevó al mánager de Nadal pedir una alternativa. Los empresarios defiende que todo fue avanzando de su parte, atando todo lo que tenía que ver con la cita en Argentina: hasta se acordó que Del Potro, ya retirado, sería su rival.

Gira con otro promotor

Chile y Colombia eran los países que ganaron peso como cuarta fecha de la gira y, mientras tanto, se fueron cerrando otros asuntos (entrevistas, rueda de prensa, cóctel de bienvenida...). Pero de pronto, según la versión de Borges, Costa les informó de que había vendido las cuatro fechas a otro promotor argentino, Marcelo Fígoli, para armar un tour por Colombia, Chile, México y Argentina.

Borges, que también ha hablado en el diario Olé, asegura que el equipo de Nadal cometió un incumplimiento de un acuerdo sellado. Ya han iniciado un procedimiento de reclamación: "Hemos enviado una carta documento a Nadal y a su madre -quien gestiona sus derechos- por desbaratamiento de derechos, mala fe y daños y perjuicios, ya que han vendido dos veces un mismo contrato, con lo cual también hemos tenido que intimarlos penalmente", dice en el citado medio el empresario argentino.

Entre lo que defiende una parte y la otra, los empresarios señalan que el contrato se había prorrogado a la espera de fijar fechas y la parte de Nadal defiende que el acuerdo había expirado en abril/mayo y, por tanto, había vía libre para negociar con otros.

Borges anunció en Olé sus planes: "Si no nos ponemos de acuerdo en una mediación iremos a juicio. Hablé con Costa, me reconoció habernos pedido por escrito una prórroga y se jacta de que no la firmó. Nadal firmó dos veces un contrato. Nosotros le vamos a iniciar un juicio por 10 millones de dólares". Asunto espinoso que amenaza la armonía que necesita Nadal para seguir luchando por los grandes títulos.

Sigue los temas que te interesan