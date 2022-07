El cambio de Kyrgios: explica por qué ahora respeta "un poco más" a Nadal, Djokovic y Federer

Un nuevo Kyrgios nació en Wimbledon. El tenista australiano alcanzó en Londres la primera final de Grand Slam de su carrera y eso parece haber cambiado su perspectiva de las cosas. El que un día fuera el principal azote del Big Three del tenis es ahora un seguidor suyo.

"Hay que ser un animal mental para ganar un Grand Slam. Creo que ahora le doy un poco más de respeto a Novak, Federer y Nadal. Es increíble jugar contra uno de ellos en la final: Nole parecía que estaba fresco, que no había estado jugando al tenis en las últimas dos semanas, y nunca pareció molesto", ha dicho Kyrgios en una entrevista para Prakash Amritraj.

Kyrgios explicó cómo vivió su experiencia durante el último Wimbledon: "No pude dormir durante dos días tras la retirada de Rafa. Físicamente me sentía muy bien, pero mentalmente... Hice mi mejor actuación en un Grand Slam contra Krajinovic y luego el partido contra Tsitsipas fue una montaña rusa, en la que me sacaron los músculos. Ha sido el torneo de mi vida y no hay razón para olvidarlo".

Nick Kyrgios Reuters

"Es emocionante, todavía miro hacia atrás y me da mucha confianza. Me impresionó haber llegado hasta el final y estar a un solo paso de levantar el trofeo. Creo que todos los tenistas que cogen una raqueta quieren ganar Wimbledon algún día. Creo que es el mejor título de la historia. También hablé con mi equipo, que si ganaba la competición perdería otra motivación", añadió sobre su cambio.

Ganar un Grand Slam

Regresando al mérito de haber llegado a la final de Wimbledon, Kyrgios dio valor a lo que han conseguido los del Big Three. Entre Nadal (22), Djokovic (21) y Federer (20) suman 63 títulos de Grand Slam y por ahora monopolizan los tres de este año (Abierto de Australia y Roland Garros para Nadal y Wimbledon para Djokovic).

[La multa a Kyrgios por sus obscenidades delante de la Familia Real en la final de Wimbledon]

"Se puede perder un Grand Slam en un día, pero no se puede ganar. Lleva muchos días. Sabes que tienes que jugar un partido y tener un día de descanso, tienes que tener la capacidad mental para seguir haciendo lo mismo durante quince días al más alto nivel", explicó Kyrgios.

Aunque si Kyrgios fue protagonista en Wimbledon, además de por ser finalista, fue por el fuerte pique que tuvo con Tsitsipas en la pista durante su enfrentamiento en octavos. Del griego se acordó al bromear sobre lo que tiene por delante en el calendario: "Tengo muchos torneos de dobles que jugar, incluso en Washington. Estoy muy emocionado. Mi último compañero fue Stefanos, no puede ser peor que eso".

Sigue los temas que te interesan