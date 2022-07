McEnroe se rinde a Nadal: "Nunca he visto a nadie como él"

"Nunca he visto a nadie esforzarse tanto como él y perseverar una y otra vez por muchos que problemas que tenga. Siempre pensé que Jimmy Connors sería el tipo más luchador de todos los tiempos en una pista de tenis, hasta que estoy comprobando de lo que es capaz Rafa. Es, simplemente, una locura", declaró el estadounidense sobre el balear, que considera esa capacidad de sacrificio del español su mayor virtud.

"Todos sabemos que es un jugador increíble, pero creo que su mayor virtud es esa habilidad para luchar contra todas las adversidades, de esforzarse al máximo en cada punto que disputa, en cada entrenamiento. Mucha gente piensa que eso es sencillo, pero es realmente complicado dar el máximo esfuerzo continuamente. Ahí tienes el ejemplo de Kyrgios; todos tenemos la sensación de que, si se esforzara, sería uno de los tres mejores del mundo, pero es incapaz de hacerlo", aseguró John McEnroe sobre el australiano en Tennis365.

McEnroe también ha hablado sobre la presión que tienen que soportar los tenistas y los casos de depresión en muchos profesionales que cada vez se ven más: "Muchos padres ejercen una presión tremenda sobre sus hijos. Siempre les inculco la importancia de darles aire, de que los niños vayan a la escuela y se relacionen con otros".

Nadal Reuters.

"Me esfuerzo cada día por dar a los niños las herramientas necesarias para ser independientes en la vida y alcanzar un estatus en el que puedan dar lo mejor de sí mismos, pero sobre todo, a ser lo suficientemente maduros como para afrontar lo que les venga. Por ejemplo, Naomi Osaka ha tenido un gran éxito precoz para el que no estaba lista. Creo que los exjugadores debemos y poder ayudar en este sentido", afirmó el extenista.

Y es que no solo Naomi Osaka ha tenido problemas en el circuito femenino, en España, Garbiñe Muguruzay Paula Badosa también han sufrido en este sentido.

Tras su temprana eliminación en Wimbledon, Muguruza indicó que "tengo que olvidarme un poco, jugar y ya está. Esa presión me está encogiendo", admitió. Que no te salga un partido "después de todos los entrenamientos y el sufrimiento" es una sensación "que duele", pero recordó que ese trabajo nunca es en balde "porque otra vez ya saldrá".

"Es importante que la gente aprecie que es duro estar compitiendo, estar expuesto a que todo el mundo te vea cuando no estás bien. No es ningún secreto", agregó.

Badosa también se quejó

Por su parte, Paula Badosa también habló tras caer eliminada ante Simona Halep en Wimbledon e hizo un comentario sobre la presión a la que se expone. "El balance debería ser positivo, pero siento mucho la exigencia de la gente detrás. Estás en la segunda semana y ahora preguntéis que por qué no se gana y cuando se pierde en la primera que por qué no se llega a la segunda".

"No sé cómo decirlo, no soy Rafa Nadal ni lo voy a ser. Nos hemos malacostumbrado un poco en España. Hemos tenido grandísimos jugadores, ojalá algún día pueda hacer parecido a él, pero me gustaría que se exigiera un poco menos, pero al final no puedo pedir eso. Mi equipo y yo valoramos el trabajo y tengo que estar protegida de eso y estar pendiente de hacer mi camino", indicó la tenista.

