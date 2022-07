Carlos Alcaraz, una adaptación prodigiosa a la hierba de Wimbledon: "Me ha sorprendido mi nivel"

Cuando Wimbledon se acercaba a su arranque había ciertas dudas alrededor de Carlos Alcaraz (El Palmar, 2003). Lógicas por otra parte: llegaba con el codo tocado y su experiencia en hierba en el circuito ATP se reducía a dos partidos. Tres rondas le han bastado para dinamitar cualquier interrogante.

La victoria de este viernes contra el alemán Oscar Otte confirmó que Alcaraz va como un tiro en el All England Club y es aspirante a todo. Aunque hasta él mismo se muestra sorprendido con el nivel ofrecido dadas las circunstancias en las que llegaba y la progresión que ha tenido en el torneo.

"He jugado increíble, ha sido mi mejor actuación hasta ahora. Estoy muy contento con mi nivel. Espero poder mantenerlo en la siguiente ronda", decía Alcaraz en rueda de prensa tras apalizar al 'gigante' germano (3-6, 1-6 y 2-6). El murciano es el más joven en alcanzar los octavos de Wimbledon desde Bernard Tomic en 2011.

Sportsmanship of the highest order @carlosalcaraz made sure Oscar Otte's winner counted, in spite of the call correction#Wimbledon pic.twitter.com/rV5SY4HzFH — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2022

Alcaraz dio voz a lo que se ha visto en las pistas desde su debut en Wimbledon: "Cada partido es un mundo. El lunes fue mi primer partido en hierba y fue duro. En cuatro o cinco días entrenas, mejoras, aprendes a moverte mejor. Ahora me siento más cómodo jugando en hierba, me siento mejor. Cuando más juego, más cómodo me siento. Cada día que pasa, me siento más preparado", explicó.

[La aceptación de Rafa Nadal, una lección: "Hace dos semanas estuve cerca de retirarme"]

Y añadió: "Me he sorprendido a mí mismo el nivel que he mostrado en tan poco tiempo. No venía con muchas expectativas, con pocas horas en pista. Me veo muchísimo mejor en pista. Me siento como alguien que ha jugado mucho en hierba y eso que he jugado poco", añadió.

No venía con muchas expectativas, con pocas horas en pista Carlos Alcaraz

Ha sido una semana de gran crecimiento para Alcaraz. Su estreno del lunes se hizo duro, teniendo que remontar contra otro alemán, Struff, un 2-1 en contra. Lo logró in extremis, pero pagando el sacrificio de un partido en primera ronda de 4 horas y 14 minutos. A partir de ahí, el cambio fue radical.

Alcaraz ha pasado la segunda y la tercera ronda sin ceder un set en contra. Contra el neerlandés Griekspoor se vio su mejoría (4-6, (0)6-7 y 3-6), pero es que contra Otte fue a más encajando solo seis juegos para el rival. Un rendimiento al alza que da para ilusionarse con lo que está por venir en el torneo de Londres.

Sinner le espera

El rival de Carlos en la siguiente ronda será el italiano Jannik Sinner, del que Alcaraz dijo que es un buen amigo y al que alabó como uno de los mejores jóvenes del circuito.

"Es un gran jugador, juega muy bien. Tiene buen nivel en hierba. Ha ganado grandes partidos aquí y va a ser una ronda complicada. Quiero disfrutarlo, porque quiero jugar esta clase de partidos, esta clase de retos. Somos los más jóvenes del cuadro, quizás seamos los más talentosos, pero hay muchos jóvenes buenos. Vamos a tener una bonita rivalidad, creo que vamos a jugar grandes partidos".

Sigue los temas que te interesan