El cortocircuito de Davidovich que le eliminó de Wimbledon: "Tuve un poco de retraso mental"

Final amargo para Alejandro Davidovich en su aventura en Wimbledon. El tenista español no pudo ganar su segundo partido del torneo en cinco sets, aunque el final del encuentro de este miércoles llegó precipitado por el segundo warning que recibió y desembocó en un point penalty cuando el rival tenía punto de partido.

Ganó el checo Jiri Vesely por 6-3, 5-7, 6-7 (2), 6-3 y 7-6 (7) y Davidovich se quedó a las puertas de otra épica victoria. En primera ronda protagonizó una de las grandes sorpresas del estreno de la competición eliminando en cinco sets al polaco Hubert Hurkacz, que partía como uno de los favoritos en el All England Club.

Davidovich reconoció que cometió un grave error y que ahora no le queda más que asumirlo: "Si he cometido un error tengo que asumir. Ha tocado en la bola de partido como podía haber tocado en el 5-4. Da igual. No sabía que me iba a pitar un point penalty. Pensaba que eran diferentes conductas y me lo ha explicado luego".

Alejandro Davidovich, eliminado tras un duelo durísimo, que acaba cayendo del lado de Jiri Vesely. 6-3, 5-7, 6-7, 6-3 y 7-6. #WimbledonMovistarPlus pic.twitter.com/iYjEywjdPJ — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) June 29, 2022

Davidovich dijo que "las reglas están puestas" y trato de explicar su cortocircuito: "Un poco de retraso mental es lo que he tenido. De estas cosas se aprende. Intentaré que no pasen en el futuro. Han sido tres horas y pico de batalla y terminar así no mola, pero al final estoy contento del rendimiento y con eso me voy a quedar, no con la última bola".

El malagueño recibió dos advertencias en el 'super tie break' del quinto set contra el checo Jiri Vesely, una por abuso verbal y otra por abuso de bola, al lanzarla fuera de la pista. La segunda advertencia, con 9-7 a favor de Vesely en el desempate, le desembocó en un point penalty y la pérdida del encuentro.

"Ha sido un partido bastante duro", dijo Davidovich en rueda de prensa. "Él ha jugado bastante sólido en la línea de fondo. Ha pegado muy buenos golpes. Yo sabía que era muy difícil jugar contra él en hierba porque es zurdo y tiene muy buena mano. He intentado hacerlo lo mejor posible. Había mucha tensión. Estoy contento con mi rendimiento".

Vesely, que presentó 19 saques directos y un 80 % de puntos ganados con primeros servicios, evitó dos triunfos seguidos de Davidovich a cinco sets, como ya consiguió en Roland Garros en 2021, cuando más tarde alcanzó los cuartos de final.

El checo, que estos días se entrenó con Rafa Nadal para preparar el tercer Grand Slam de la temporada, se fue hasta los 67 golpes ganadores, para apartar al malagueño, que pese a la derrota completa su mejor Wimbledon.

