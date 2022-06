Serena Williams, derrota con sabor a despedida: "Es todo lo que podía dar"

Serena Williams (Michigan, Estados Unidos; 1981) volvió y según lo hizo se marchó. La tenista norteamericana cayó este martes contra la francesa Harmony Tan (7-5, 1-6 y 7-6(7)) en la primera ronda de Wimbledon. Regresó en la última pista que había pisado, pero no pudo acompañar su vuelta un año después con una victoria.

"Esto es todo lo que podía dar", se lamentaba Serena en la pista central tras su derrota. El All England Club reconocía su legendaria carrera, mientras ella admitía su realidad: "Quizás mañana hubiese podido dar más, quizás hace una semana hubiese podido dar más, pero hoy di todo lo que tenía. En algún momento debes hacer las paces con ello. Y eso es todo lo que puedo hacer".

Serena no sabe si esta será su despedida de Wimbledon, pero confirmó que jugará a finales de año el US Open. Quien sabe si en casa tendrá su última oportunidad de alcanzar los 24 Grand Slam de Margaret Court. La cuenta de la pequeña de las Williams está en 23, aunque no se mueve desde su última victoria en el Abierto de Australia del año 2017.

A truly phenomenal effort after a year out of action #Wimbledon #CentreCourt100 pic.twitter.com/IHBiNQsOAR — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2022

Tras tres horas y cuarto de partido, la francesa Tan logró la mayor victoria de su carrera. Serena reconoció el mérito de su rival: "Ha sido una derrota muy dura. Tuve oportunidades para ganar el primer set, pero no pudo ser... Sí, hoy ha sido un partido y una rival totalmente distinta para mí. Fue una batalla larguísima, una lucha constante. En ese sentido, estuve mucho mejor que el año pasado. Supongo que eso es un comienzo... salí a la pista y luché hasta el final, hice todo lo que pude. Sinceramente, estuve medianamente tranquila para lo que soy yo. No estuve enfadada. Eso es una victoria para mí, la mayor victoria de todas. Y no rompí ninguna raqueta".

Tan, ante la pista central, no se achicó y jugó un gran primer set en el que remontó un 4-2 adverso para llevárselo por 7-5. Reaccionó Serena, que no dio opción en el segundo parcial, y el encuentro se encaminó a un tercer parcial en el que la ganadora de 23 Grand Slam golpeó primero.

[Badosa se quita la presión con su primera victoria en Wimbledon: "Entiendo que se me pida más"]

La ventaja que cogió de 3-1 parecía definitiva, pero Tan ganó tres juegos seguidos y se colocó 3-4 y 30-30 con el servicio de la americana. Llegaron los nervios a la pista, que no quería ver a la siete veces campeones fuera, y ahí resurgió una de las mejores de la historia, por no decir la mejor.

Desde el 30-30, Serena, con una dejada maravillosa incluida, remó hasta colocarse con saque para cerrar la victoria, pero no hubo manera. Tan se agarró a la pista, empató de nuevo, gozó de la primera pelota de partido con el 5-6 y finalmente tuvo que jugarse el triunfo en el super tie break.

Ahí, Serena avanzó un 4-0 que parecía definitivo, pero la gala se llevó cinco puntos consecutivos y enlazó un parcial de 3-10 que le dio el triunfo

Serena no gana un partido individual desde la tercera ronda de Roland Garros el año pasado y no jugaba un encuentro desde la primera ronda de Wimbledon en 2021, cuando se lesionó en la pierna en un resbalón en la pista central.

Serena Williams se despide de Wimbledon 2022 Reuters

La estadounidense anunció su vuelta a las pistas hace dos semanas y se preparó para este Wimbledon con dos victorias en dobles en Eastbourne junto a la tunecina Ons Jabeur. El plan funcionó para ponerla en forma: "Mi reacción inmediata es querer ir a las pistas de entrenamiento: no he jugado tan mal y he estado muy cerca de ganar. Cualquier otro rival se habría adaptado mejor a mi tenis. Es un partido que hace que me diga a mí misma: 'Serena, puedes hacerlo si quieres'", decía tras caer en Londres.

¿Su última vez en Wimbledon? "Esa es una pregunta que no te puedo responder. No lo sé... no lo sé. ¿Quién sabe? Quién sabe si estaré o no", respondió. A sus 40 años, es consciente de que la retirada empieza a ser una realidad y quizás está ante su última temporada como profesional.

Sea el broche o no, quiere estar en el US Open de este año: "Cuando estás en casa, especialmente en Nueva York, y sabiendo que el US Open es el primer Grand Slam que gané... definitivamente es algo superespecial. Tu primera vez siempre es especial. Tengo muchísima motivación por mejorar y por jugar en casa". El Grand Slam 24 de Serena tendrá que seguir esperando.

