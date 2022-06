Berrettini, positivo en Covid: cae otro favorito en el lado de Rafa Nadal en Wimbledon

Segunda baja importante en Wimbledon por Covid-19. Matteo Berrettini, finalista en la edición de 2021, se cae del cuadro tras anunciar su positivo en coronavirus. Otro adiós en el lado de Rafa Nadal, tras el de Marin Cilic por el mismo motivo. El All England Club se pone en alerta por estos contagios en menos de 24 horas.

Berrettini, que debía debutar este martes en el torneo contra el chileno Garín, compartió entrenamiento la semana pasada con el propio Nadal. El español se estrena durante la jornada de hoy contra el argentino Francisco Cerúndolo.

A Nadal se le caen los rivales. Cilic, por ranking, apuntaba como su rival en cuartos de final, mientras que Berrettini partía como favorito para llegar a semis. Rafa se quita de encima dos enfrentamientos difíciles, quedando Aliassime (potenciales cuartos) y Tsitsipas (potenciales semis) como sus oponentes de mayor nivel.

El mensaje de Berrettini

"Estoy desconsolado por anunciar que tengo que retirarme de Wimbledon debido a un resultado positivo en la prueba de Covid-19", anunciaba Berrettini en su cuenta de Instagram a todos sus seguidores.

Explicó cómo fue: "He tenido síntomas de gripe y me he estado aislando los últimos días. A pesar de que los síntomas no eran graves, decidí que era importante realizarme otra prueba esta mañana para proteger la salud y la seguridad de mis compañeros competidores y de todos los demás involucrados en el torneo".

"No tengo palabras para describir la extrema decepción que siento. Se acabó el sueño por este año, pero volveré más fuerte. Gracias por el apoyo", concluía Berrettini su mensaje en redes sociales.

Decepción grande para Berrettini, que llegaba al torneo del sur de Londres tras ganar en Stuttgart y Queen's. Problemas físicos le apartaron de la gira de tierra, incluido Roland Garros. Su retorno en la hierba, su especialidad, fue a lo grande con dos títulos que le convertían en uno de los claros favoritos en el All England Club.

Su jornada con Nadal

Se va sin debutar, aunque el pasado jueves pisó la pista central. Lo hizo en el primer entrenamiento de la historia realizado en el escenario principal de Wimbledon. Compartió un rato con Nadal en el que, además de practicar, charlaron durante los descansos y chocaron sus manos al terminar.

Curioso que el otro positivo, el de Cilic, también implique al gran favorito al título: Novak Djokovic. Como hiciera Rafa con Berrettini, Nole también se entrenó en la pista central hace unos días con el tenista croata. Aquellas sesiones ponen ahora en peligro a los dos pesos pesados del cuadro de Wimbledon.

