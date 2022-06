Novak Djokovic: "Me quito el sombrero por lo que ha hecho Rafa Nadal, es un campeón increíble"

Novak Djokovic persigue un gran reto: ganar su séptimo torneo de Wimbledon. El serbio se ha convertido en uno de los mejores tenistas sobre hierba de la historia y por eso quiere sumar una corona que sería muy especial para él en su año más complicado. No lo tendrá fácil, ya que el sorteo ha puesto en su camino a grandes figuras como Carlos Alcaraz antes de llegar a la final.

Sin embargo, el serbio está ilusionado y confiado en poder salir campeón. Ha tenido una preparación muy corta, sin pasar por ninguno de los torneos previos y habiendo disputado solo un partido de exhibición en Hurlingham. No obstante, eso no le afecta ya que 'Nole' ha levantado varios títulos en el All England Club llegando con un rodaje similar.

Él asegura que se siente bien y en forma y ya recuperado del tormento que supuso su derrota ante Rafa Nadal en los cuartos de final de Roland Garros. Lo cierto es que su año está siendo el más complicado de su carrera profesional. No poder disputar el Abierto de Australia le hizo perder una gran cantidad de puntos y ahora, la decisión de que no se repartan puntos en Wimbledon le hará perder otros 2.000 más. Esos más los que cedió en París cayendo antes de tiempo.

Novak Djokovic, en Roland Garros 2022 Reuters

Sin embargo, Novak asegura que no le preocupa su posición en el ránking, sino seguir ganando: "Va a afectar más a otros tenistas que a mí. No quiero decir que no son importantes, pero para mí no lo son tanto como antes. Ahora no persigo el ránking como antes, cuando quería romper el récord de Federer. No es tan importante en términos de prioridad. No he podido defender 4.000 puntos entre Australia y aquí, eso me afecta, pero mis prioridades son otras".

El serbio aseguró también que no le preocupa llegar sin haber tenido mucho contacto con la hierba antes de debutar en Wimbledon. Él no suele tener el problema que tienen otros jugadores como Rafa Nadal, ya que en esta superficie está como pez en el agua: "No hay razones para pensar que no puedo hacerlo de nuevo". Se refiere, lógicamente, a volver a ganar en el All England Club. Los últimos tres títulos (2018, 2019 y 2021) han sido suyos.

[Así buscan casa Nadal o Djokovic en Wimbledon: cuando la tradición es también una mina de oro]

Nadal, Rusia y el US Open

'Nole' ha hablado sobre uno de sus rivales, Rafa Nadal, quien vuelve a ser favorito en Londres después de tres años de ausencias: "Le operaron, se perdió medio año y después de eso, volver y ganar un Grand Slam... Es impresionante. Me quito el sombrero por lo que ha hecho. Es un campeón increíble, con un espíritu de lucha espectacular. Es para admirarle. Es uno de mis mayores rivales, pero solo puedo tenerle respeto".

Rafa Nadal, en Wimbledon. REUTERS

Por último, el serbio se pronunció sobre dos polémicas que rodean al tenis, y en particular a él. La primera de ellas es el veto a los tenistas rusos: "No estoy del todo de acuerdo en prohibir a rusos y bielorrusos jugar. No veo cómo pueden haber ayudado a todo lo que ha pasado. No lo veo justo. Si a mí me pasara, sin haber contribuido al conflicto, no lo vería justo. Me gustaría recordar que, entre el 92 y el 96, los serbios no pudieron competir a nivel internacional. Sé cómo se pueden sentir". Una postura ya mostrada por el jugador serbio y que ha reiterado.

La segunda polémica sobre la que se ha mojado es sobre su situación de cara al US Open, ya que ahora mismo no podría entrar en Estados Unidos al no estar vacunado contra la Covid-19: "No puedo jugar el US Open ahora mismo. Estoy al tanto, claro, por eso es una motivación extra para hacerlo bien aquí. Tendré que esperar y ver cómo está la cosa. No puedo hacer mucho más, es el Gobierno es el que tiene que decidir".

