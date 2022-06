El mensaje de Alpine que ha sorprendido a la Fórmula 1 de cara a Silverstone: "Grandes esperanzas"

Los últimos buenos resultados han traído esperanza al equipo Alpine. El buen rendimiento de los franceses en Canadá fue la prueba de que, poco a poco, están encontrando el camino para situarse en los puntos de manera frecuente. Eso y el gran rendimiento que está demostrando un Fernando Alonso que tiene a la escudería desconcertada con sus exhibiciones.

Sin embargo, no es el asturiano el que más puntos le ha dado a la casa del rombo este año. Ha sido evidentemente Esteban Ocon, quien suma 39 por los 18 del asturiano. Una diferencia notable, ya que el joven piloto galo dobla al bicampeón. Fernando no está preocupado por esta diferencia ya que sabe que, cuando su monoplaza no le ha dado problemas como en el circuito Gilles Villeneuve, ha estado por delante de Ocon.

Aún así, los dos celebran que poco a poco están revirtiendo el mal inicio de año que tuvieron. Alpine soñaba con estar peleando por el título, pero se vieron superados por equipos como Alfa Romeo, Haas, Aston Martin o McLaren. Poco a poco, la parrilla se ha ido ordenando y ahora los franceses son favoritos para esa cuarta posición por detrás de Mercedes. Red Bull y Ferrari siguen siendo inalcanzables.

Esteban Ocon y Fernando Alonso peleando por la posición en Canadá Europa Press

Ocon, en declaraciones recogidas por el portal Race Fans, ha reconocido que son muy positivos de cara a la disputa del próximo Gran Premio que se celebrará en el Reino Unido, en el trazado de Silverstone. A pesar de que no es una pista que se les adapte tan bien como la de Canadá, quieren seguir con la buena racha: "Tendremos bastantes actualizaciones, debería ser un buen paso para nosotros... Así que sí, grandes esperanzas".

"Va a ser una gran semana a partir del martes para nosotros en Silverstone. Así que hay mucho trabajo por delante, y espero que podamos ir bien porque esperamos que el coche esté donde debería estar". Ocon eleva la ilusión, pero también indica que tienen que ser subiendo el nivel para poder acceder a los puestos que tanto ansían.

El crecimiento de Alpine

El jefe del equipo, Otmar Szafnauer, auguró hace unos días que llegar a los podios y quizás a alguna victoria podría factible. Algo que ya consiguieron el año pasado cuando Ocon ganó en Hungría y Alonso hizo un tercer puesto en Qatar. Este curso, el nivel ha vuelto a bajar, pero poco a poco están volviendo a dar guerra: "El equipo está avanzando mucho y obteniendo las actualizaciones antes de lo planeado... va en la dirección correcta".

El inicio de 2022 fue realmente malo para la casa del rombo. No supieron dar con la tecla del nuevo reglamento, especialmente en carrera, y eso les ha lastrado. Pero para Ocon, esos problemas ya están superados y le han ganado por el camino la partida a muchos equipos: "Desde el comienzo del año, hemos mejorado más que muchos otros equipos. Así que podemos estar satisfechos". Aún así, el deseo de pelear por el tercer puesto con Mercedes es una utopía: "Todavía estamos muy lejos... Pero ese es el objetivo, sí, son los siguientes en la lista".

