Carlos Moyá apuesta por un gran año para Rafa Nadal: "Ganar los cuatro Grand Slam es posible"

Rafa Nadal ya se encuentra en Londres preparando su asalto al que sería el tercer grande de la temporada. El tenista balear, de momento, ha ganado lo dos que se han disputado hasta la fecha: Australia y Roland Garros. Ahora ya pone su mirada en el All England Club tras haber pasado unos días entrenando en Mallorca.

El jugador balear se encuentra todavía comprobando el estado de su pie izquierdo. El síndrome de Müller-Weiss que padece le ha puesto contra las cuerdas y le ha dejado al borde de la retirada. Sin embargo, el último tratamiento al que se ha sometido parece que empieza a dar sus frutos y que su situación mejora. De momento, se plantea jugar Wimbledon salvo que la exhibición que va a llevar a cabo en Hurlingham no le deje con buenas sensaciones.

El tenista español tiene más dudas, parece ser, de las que muestra su entorno. Su entrenador, Carlos Moyá, ha dejado unas interesantes declaraciones para Eurosport donde ha mostrado la confianza total que tiene en su pupilo y en que siga haciendo un año tan grande como el que se está marcando hasta ahora.

De hecho, 'Charly' afirma que no es descabellado pensar que Nadal puede conseguir un hito que no ha logrado hasta ahora: "Ganar los cuatro Grand Slam un objetivo realista, ahora mismo Rafa es el único que puede conseguirlo este año". Es una realidad. Un reto que ya persiguió Djokovic en 2021 y que no logró por poco, ya que su sueño se truncó al caer en la final del US Open contra Daniil Medvedev.

"Es la primera vez en su carrera que está en disposición de lograrlo, pero lo vemos como algo lejano, está a medio camino. De momento no le quita el sueño, como equipo pocas cosas nos quitan el sueño y esta no es una de ellas. Hay que ir poco a poco".

Moyá asegura que Rafa ha mejorado, aunque todavía tiene que adaptarse a las condiciones de las nuevas pistas y del clima. Nadal ha pasado más de tres años sin pisar la hierba: "Tuvimos una semana de entrenamiento bastante buena en Mallorca, aunque la hierba aquí es un poco distinta a la de Londres, quizá por eso le está costando un poquito adaptarse a la hierba de Inglaterra. Ahora mismo lo importante es que pase tiempo en pista y que el pie esté bien, poco a poco irá cogiendo ritmo, esperemos también que el sorteo ayude, sobre todo en los primeros partidos".

"En Wimbledon siempre puede haber más sorpresas: por encima del jugador que te toque en esas primeras rondas, lo peligroso es el tipo de rival que te toque, hay que tener cuidado con los cañoneros. Ahora tiene dos partidos de exhibición importantes, mi confianza en él para Wimbledon sigue siendo la máxima. Rafa tiene ganas de hacerlo bien siempre, donde sea, la motivación que tiene está por encima de cualquier torneo. Está claro que Wimbledon es un torneo fetiche para él, lo ha ganado dos veces e hizo cinco finales seguidas".

Sin pensar en la retirada

El técnico ha hablado también de que asuntos extradeportivos como su reciente paternidad no van a influir en sus decisiones para continuar o no con su carrera: "No creo que este tema sea el que le retire, al contrario, será una motivación extra, él es muy familiar, le encantan los niños, aunque seguro que al principio le echará mucho de menos cuando le toque irse de viaje".

Por último, Moyá ha hablado de una de las últimas polémicas que han surgido en el tenis, la aceptación del coaching a partir de la segunda mitad de la temporada: "Yo no estoy muy a favor del coaching. Lo que convierte al tenis en un deporte especial es que es el único deporte donde estás solo contra otro sin ayuda de nadie".

"En el resto de deportes sí tienes ese contacto de alguna manera. Esa batalla en solitario que tiene el tenista, colocando las piezas del puzzle a 180 pulsaciones y 20 segundos entre punto y punto, escogiendo la táctica correcta en cada jugada, forma parte de la calidad de cada jugador".

