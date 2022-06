Revolución en el ranking ATP: Medvedev regresa al nº1 y Djokovic, en caída libre, baja al top 3

Novak Djokovic se vuelve a despedir del número 1 del ranking ATP. Lo hace diez semanas después de su último ascenso a la plaza más alta de la clasificación, encumbrando de nuevo a Daniil Medvedev. Es la segunda vez que el tenista ruso se coloca al frente de la lista a lo largo de su carrera deportiva.

Premio para Medvedev a pesar de perder este fin de semana la final de Bolduque (Países Bajos). Y la caída de Djokovic no acaba ahí, ya que Alexander Zverev se coloca en el número 2. Le resultará imposible al alemán defender su posición por la grave lesión de tobillo que sufrió en Roland Garros.

Djokovic, que desde febrero de 2020 solo ha estado fuera del primer puesto dos semanas, en febrero y marzo del presente año, cae ahora al número 3 y el español Rafa Nadal se mantiene en el cuarto puesto, quedando a 245 puntos del serbio. Carlos Alcaraz continúa en la séptima plaza.

Novak Djokovic, en Roland Garros 2022 Reuters

Roland Garros, que el año pasado acabó una semana más tarde, es el responsable de estos cambios, al descontarse o sumarse ahora los puntos perdidos o ganados con respecto al año anterior.

La mayor subida en el top100 es para un viejo conocido, para el escocés Andy Murray, que pese a perder la final en Stuttgart (Alemania) ante el italiano Matteo Berretini gana 21 puestos para instalarse en el 47. Es la primera vez desde mayo del 2018 que el británico se sitúa entre los cincuenta primeros del mundo.

Sin puntos en Wimbledon

Djokovic ha acumulado 372 semanas como número uno del mundo. Apunta el jugador de Belgrado ahora a Wimbledon donde espera conseguir su segundo título de la temporada después del logrado en el Masters 1000 de Roma y acortar la distancia con Nadal en el cómputo total de éxitos en los Grand Slam.

No ha vuelto a la competición el serbio desde que cayó con Nadal en la pista central de París. Y no lo hará hasta el All England Club de Londres donde ha triunfado en seis ocasiones, dos menos que Roger Federer.

Nadal ha logrado esta temporada el Abierto de Australia y también Roland Garros. 22 majors, dos más que el de Belgrado. Está en el aire todavía la presencia del balear en Wimbledon por su dolencia crónica en el pie.

El tercer Grand Slam de la temporada no contará con Medvedev por el veto a los jugadores rusos. Sin embargo, por esta atípica situación, la competición no repartirá puntos. Eso le viene bien al próximo número uno del mundo que podrá mantener y consolidar su condición durante varias semanas y asentarse en el nuevo orden del ranking.

[Más información: Nadal y Djokovic contra el tiempo: la batalla por ser el mejor y el límite de los 37 años en los Grand Slam]

Sigue los temas que te interesan