Carlos Moyá también es positivo por la Covid-19: el entrenador de Rafa Nadal, con "síntomas fuertes"

Más casos de Covid-19 en el equipo de Rafa Nadal. Carlos Moyá ha informado este martes a través de su cuenta de Twitter que también se ha contagiado de coronavirus. El extenista y ahora entrenador del manacorí ha explicado que se encuentra guardando cuarentena en su domicilio después de regresar de Abu Dhabi. El técnico presentaba algunos síntomas compatibles y a su llegada a España se realizó varios antígenos que dieron negativo, tal y como él mismo ha compartido con sus seguidores.

Moyá ha desvelado que se encuentra bien, pero presenta desde hace unos días "fiebre, dolor de cabeza, sudoración, dolor por todo el cuerpo y escalofríos". Asimismo ha asegurado que "la vacuna ha ayudado a no ir a peor ni tener que visitar el hospital". El extenista fue contacto estrecho en el torneo de Abu Dhabi de Rafa Nadal. Asimismo, estuvo presente en la comida que mantuvo el manacorí con Juan Carlos I el pasado sábado. El monarca, por su parte, ayer dio negativo en el test PCR.

El entrenador de Rafa Nadal pide a la gente que se conciencie ante el aumento de casos y segura que de no haber sido por la vacuna, la situación podría haber sido peor: "Id con cuidado en estas fechas, no os fieis solamente del resultado de antígenos si es negativo, ni tampoco de que los síntomas son leves. En mi caso no ha sido así, y muchos de los que conozco, lo mismo. Todo esto ni lo he leído ni me lo han contado, me ha pasado estos días. Si no supiera lo que tengo sería como una gripe de las siempre".

Estoy vacunado con 2 dosis y los síntomas han sido bastante fuertes en las últimas 24 horas,aunque sin necesidad de ir al hospital.Ahora ya bastante mejor,espero que lo peor haya pasado. — Carlos Moya (@Charlymoya) December 21, 2021

De momento se desconoce si más personas del entorno de Rafa Nadal y de Carlos Moyá están contagiados. Carolina Cerezuela, mujer del extenista, compartía este martes por la mañana una imagen en Instagram que ya daba a entender que su marido se encontraba confinado por la COVID-19. En ella se podía ver la imagen de las manos de sus hijos y de sí misma, en una puerta, acompañadas de esta frase: "Detrás de tu puerta pero contigo".

Nadal y el rey

La situación de Nadal ha creado alerta general. Contratiempo importante en sus planes para preparar el Open de Australia, que arrancará el próximo 17 de enero y se extenderá hasta el día 30 del mismo mes. El plan del actual número 6 del mundo era participar unas semanas antes, del 4 al 9 de enero, en el torneo ATP 250 de Melbourne. Aún así, Rafa ya había dejado en el aire su participación en los dos torneos tras las sensaciones obtenidas en su regreso a la competición.

En Abu Dhabi, Nadal se encontró con el rey emérito Juan Carlos I. Este presenció sus partidos en el torneo de exhibición ante Andy Murray y Denis Shapovalov y ambos cenaron juntos, en la misma mesa y sin mascarillas, el pasado sábado. Solo dos días después se ha conocido el positivo del tenista. El rey emérito ha dado negativo en la PCR que se ha realizado y "se encuentra bien", según ha informado Zarzuela.

