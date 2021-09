Shelby Rogers y su pesadilla con las redes: "Voy a tener millones de amenazas de muerte"

Shelby Rogers durante un partido del US Open Reuters

US OPEN

Shelby Rogers es una tenista estadounidense de 28 años que ocupa actualmente el puesto número 43 en el ránking WTA. Su paso por el US Open no ha sido el esperado ya que no ha podido superar la ronda de octavos de final. La americana cayó contra la joven promesa del tenis Emma Raducanu y ha confesado ahora su mayor problema. El trato que recibe por redes sociales.

"Voy a tener nueve millones de amenazas de muerte y mensajes así. En este punto de mi carrera, casi podría decir que estoy acostumbrada. Me gustaría que las redes sociales no existieran". Unas palabras muy duras de la jugadora estadounidense en un momento poco positivo como es su eliminación del último Grand Slam de la temporada.

Rogers cayó derrotada por un marcador de 6-2 y 6-1, lo que muestra claramente que no tuvo su día y que fue arrollada por una Raducanu que está viviendo su gran explosión internacional en el mundo de la raqueta como ya hiciera con su gran papel en Wimbledon.

Emma Raducanu celebra su victoria sobre Shelby Rogers Reuters

Sin embargo, su mayor problema no está en la pista, si no en las redes sociales, las cuales se han convertido en un tormento y una pesadilla para ella con multitud de usuarios que emplean su tiempo libre para pagar sus frustraciones contra personajes relevantes como es el caso de Shelby.

La polémica en el tenis femenino se desató tras las críticas que hizo a este tipo de situaciones otra jugadora como Sloane Stephens, que cayó derrotada ante Angelique Kerber y que recibió multitud de insultos a través también de las redes sociales.

Tras sus palabras, Shelby aseguró que en estos momentos ella va a padecer algo similar: Seguramente si miramos mi perfil ahora haya gente que diga que soy un 'cerdo gordo' y otras palabras que no puedo decir en este momento".

El trabajo de WTA

Las quejas de las jugadoras profesionales han llegado hasta la WTA que lleva tiempo trabajando en este tipo de problemas ya que no quieren sufrir nuevos casos de acosos. De momento, han puesto en marcha un intenso proyecto con Theseus, una empresa que realiza evaluaciones y gestiones de los riesgos que suponen este tipo de casos: "Theseus y la WTA trabajan con las plataformas de redes sociales para cerrar cuentas cuando se justifica y, si corresponde, se notifica a las autoridades correspondientes".

Shelby Rogers durante el US Open Reuters

La denuncia pública que ha realizado Shelby Rogers ha revitalizado un importante debate que está más de actualidad que nunca en el deporte, ya que las redes sociales están jugando un papel fundamental en el daño que sufren algunos deportistas a su salud mental. Los Juegos Olímpicos que se han celebrado hace unas semanas en Tokio han puesto de manifiesto los problemas que sufren muchos atletas.

Ahora, el tenis ha entrado de lleno en esta batalla por cuidar a los deportistas y por intentar educar a unas masas que realizan un pésimo uso de las redes sociales y que provocan daño que muchas veces son bastante graves en los jugadores y jugadoras del circuito profesional. Rogers, al menos, intenta tomárselo con cierta filosofía.

