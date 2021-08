Serena Williams se hace de oro gracias a su unión con Nike: rostro e icono de la marca y ahora diseñadora

Si hay un icono en el deporte femenino que trasciende los años y las décadas, esa es Serena Williams. La tenista estadounidense ha sabido ir adaptándose al paso del tiempo e incluso ha sido una de las deportistas de élite que ha abierto camino a las siguientes generaciones en el tema de la maternidad. Ahora da un paso más allá y cumple un sueño a nivel profesional de la mano de Nike: ser diseñadora.

Serena Williams se ha convertido con el paso de los años en un icono para las deportistas, para el tenis y por supuesto también para las mujeres. Afroamericana, fuerte, con carácter y todo una ganadora, la estadounidense es leyenda viva del tenis, pero ella es mucho más que una 'simple' atleta. Siempre ha tenido otras inquietudes y ahora de la mano de Nike da un nuevo paso.

Ya es uno de los rostros más reconocibles de la multinacional, pero ahora también pasa a ser diseñadora. La nueva línea se lanzará el próximo 1 de septiembre. Serena Williams Design Crew (SWDC) es el nuevo proyecto de Nike y la tenista, además de otros 10 diseñadores.

"Cuando entro en la cancha, definitivamente quiero destacar. Soy Serena y me gusta ser diferente. Me gusta arriesgarme cuando se trata de diseño", dice la deportista. La colección inspirada en ella va desde la ropa deportiva a la de calle o calzado. "El mundo no es de un solo color. Venimos de diferentes orígenes y pensamos de manera diferente. Cuando reúnes toda esa diversidad, ¿puedes comenzar a imaginar las cosas asombrosas que se pueden hacer?", afirma Serena.

La multinacional pone en manos de la menor de las Williams y de la nueva generación. "No siguen las modas, las crean", dicen desde Nike. Definen esta alianza como la de la visión llamativa y progresista: "SWDC es un colectivo de personas soñadoras, innovadoras y creativas. Cada año, un grupo de aprendices trabaja con Serena y Nike con el objetivo de formar e inspirar a la próxima generación de talentos. El resultado es un trabajo revolucionario y un futuro más prometedor para el diseño".

Alianza millonaria

La colección SWDC se podrá adquirir tanto en la página web de Nike como en las tiendas a partir del próximo 1 de septiembre. Mientras que los precios van desde los 20 dólares por un par de calcetines a los 230 que puede llegar a costar una bolsa de raquetas de tenis. Todo ello envuelto por la "nostalgia de los 90" y por supuesto bajo la mirada de la tenista: "Cada decisión de diseño, hasta el más mínimo detalle, se tomó teniendo en cuenta a Serena".

La apuesta de Nike por este programa de diseño junto a Serena Williams va en la línea que ha mantenido fomentando la creación y venta de productos dirigidos a mujeres. En los últimos doce meses (de mayo a mayo), según revela una investigación de la firma Oppenheimer & Co, esta división femenina reportó 8.560 millones de dólares de ingresos, lo que supone un aumento del 22 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Serena Williams, en el anuncio de la colección SWDC de Nike Nike

Con el nuevo proyecto, la marca deportiva estadounidense quiere continuar aumentando los ingresos de esta categoría de su empresa. Y para ello además cuentan con la imagen de una Serena Williams que es uno de los grandes iconos de Nike. Una manera de proyectarse al público y ganar terreno a rivales como Adidas, que cuenta con la alianza de Beyoncé.

Pero, además, este proyecto significa mucho para la tenista porque quiere que "personas de todos los ámbitos de la vida tengan la oportunidad de estar en la sala". "Hay tanto talento increíble. Espero que la próxima generación vea este programa y esté inspirada para participar", dijo la pequeña de las Williams en declaraciones para CNN Business.

Lograr el cambio

"Siempre he sido una fiel creyente de que el estilo personal debe tomar en cuenta, no solo cómo te quieres ver, pero cómo te quieres sentir. Intento ser diferente dentro y fuera de la cancha, así que siempre quiero llevar piezas que muestren quién soy y lo que amo. Con esta colección espero que otros también puedan sentir lo mismo", afirma Serena Williams.

La tenista siempre ha sido un referente tanto dentro como fuera de las pistas. Su personalidad atrae, su carisma arrolla y su imagen impone. La figura de la Williams muchas veces ha ido de la mano de la polémica por sus atuendos. De los tutús al famoso 'traje de gata' que tanto dio que hablar hace unos años. Su vestimenta en competición ha roto esquemas, pero también ha abierto camino para las tenistas del futuro.

Serena Williams en Roland Garros Reuters

Traspasar horizontes. Lograr el cambio. Serena Williams lucha por ello desde hace años y Nike se une a su propósito sin pensarlo. "Así como la influencia -de Serena- ha crecido en el mundo del deporte, así también ha crecido su consciencia sobre el impacto que ella puede generar a través de su voz y de su plataforma. Como marca, compartimos sus valores y sabemos que juntos somos unos aliados poderosos para lograr el cambio", dice Jonathan Johnsongriffin, vicepresidente y director creativo global de Nike.

