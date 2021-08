Nadal y el adiós de Messi: "El fútbol sufre, en especial los clubes que no dependen de un Estado"

Futboleros o no, todo el mundo ha oído hablar a estas horas de la no continuidad de Leo Messi en el Barcelona. Fue el club azulgrana el que anunció la noticia a través de un comunicado, en sus medios oficiales, en el que señalaron directamente a LaLiga como la gran culpable de que el argentino deje el fútbol español.

"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)", argumentó el Barça en su nota oficial para excusarse sobre la salida del que ha sido el mejor futbolista de su historia.

Aunque el daño no es solo para Can Barça, la salida de Messi tendrá sus consecuencias para todo el fútbol español. Sobre ello ha hablado un amante del deporte rey, aunque él ha llegado al olimpo gracias a otra disciplina como es el tenis. Rafa Nadal, antes del Masters 1000 de Toronto, ha respondido a las preguntas sobre el 'caso Messi' en rueda de prensa.

Leo Messi, emocionado en la rueda de prensa de su despedida del Barça REUTERS

"Como fanático del fútbol, perder una estrella como Leo y dejar de verlo todas las semanas en La Liga es una noticia triste para los que amamos este deporte y somos españoles", ha asegurado el campeón de Manacor ante los medios de comunicación en tierras canadienses.

"Lo de Messi es algo que podía pasar. Evidentemente, el mundo del fútbol, al igual que otros sectores, está sufriendo. Y los clubes no son la excepción. Especialmente los clubes que, entiendo, no dependen de un Estado, que no tienen un capital detrás, están sufriendo mucho", ha agregado Rafa Nadal.

Adiós de Leo

En su despedida, Messi no quiso confirmar su fichaje por el PSG, pero sí que había algo con el club parisino, uno de esos que como decía Nadal dependen de un estado: "El PSG es una posibilidad. A estas horas no tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado tuve muchas llamadas, varios clubes que se interesaron. No tengo nada cerrado, pero obviamente estamos hablando".

Antes de esto, el '10' aseguró que quería quedarse en el Barça: "No sé si voy a poder hablar. Hasta el último día estuve pensando qué podía decir. No me salía nada, estaba bloqueado, como lo estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá, no estaba preparado. El año pasado, cuando se armó todo el lío del burofax, sí que lo estaba, estaba convencido de lo que tenía que decir. Pero este año no. Estábamos convencidos de seguir acá, en nuestra casa, que es lo que más queríamos".

