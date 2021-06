La Ciudad de la Raqueta acoge del 8 al 11 de julio el IX torneo de tenis en silla de ruedas

El IX ITF Wheelchair Fundación Emilio Sánchez Vicario, del 8 al 11 de julio en La Ciudad de la Raqueta (Madrid) asciende de categoría a grado 2, y contará con la participación de destacados jugadores españoles, que lo ganaron en ediciones anteriores: el madrileño Daniel Caverzaschi y el gallego Martín de la Puente.

La Ciudad de la Raqueta organizará el Torneo que forma parte del Circuito UNIQLO Wheelchair Tennis Tour y ha celebrado hoy la presentación con la participación de Sofía Miranda Esteban, Delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid; Miguel Díaz, Presidente RFET; Tati Rascón, Presidente de la FTM; Emilio Sánchez Vicario, Presidente de Honor Fundación Emilio Sánchez Vicario y Javier Martí, Consejero Delegado La Ciudad de la Raqueta.

Sofía Miranda Esteban, Delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ha agradecido a la Fundación Emilio Sánchez Vicario "por acercar a todos los niños al deporte y resaltado la colaboración público privada", además de la importancia del deporte para discapacitados ha subrayado que "la práctica deportiva de esta modalidad tiene un gran valor desde el punto de vista clínico y rehabilitador, ya que mejora la fuerza de los miembros superiores, la habilidad y la resistencia global de los pacientes que lo practican, y esto influye de manera positiva en una mejor y más rápida recuperación".

Presentación del IX ITF Wheelchair Fundación Emilio Sánchez Vicario Ciudad de la Raqueta

Miguel Díaz, Presidente RFET: "El tenis en silla para mi es algo muy especial, así que el gran impulso que se dará a este Deporte es cuando logremos ese salto de estar en los Grand Slam. Quiero destacar que un finalista y semifinalista en Roland Garros, eran ganadores de este torneo de la Fundación. (Alfie Hewett, UK) y (Gustavo Fernández, Argentina). Es un honor estar al lado de Emilio, apoyarlo, porque todo lo que hace él, su Fundación, lo lleva al éxito. Gracias a las Instituciones, también a la FTM y La Ciudad de la Raqueta, unión de cultura, deporte, solidaridad".

Tati Rascón, Presidente de la FTM: "Esto nace de una historia bonita que se inició hace años, que se hace realidad viendo a jugadores como Dani Caverzaschi. Felicito a Emilio Sánchez Vicario por organizar este torneo, que es un éxito consolidado, y este grado 2. Gracias también al Ayuntamiento por el apoyo al deporte en general y este en concreto. A Miguel Diaz, por mantener la gran estructura del tenis Español, y a La Ciudad de la Raqueta, porque Koki (por Javier Martí) sois un motor de eventos, lo hacéis con todo el cariño".

Emilio Sánchez Vicario, Presidente de Honor Fundación Emilio Sánchez Vicario: "El tenis es tan exigente, tan duro que lo que trabajas es volverte adaptable a cualquier situación, especialmente ante los retos. Gracias al tenis he desarrollado unos valores, un carácter para la vida en general. Veo el legado de la Fundación y es gracias a todos, empezando por los monitores que hacen una labor increíble, al equipo de la Fundación, de Ciudad de la Raqueta, el Ayuntamiento, las Federaciones, los patrocinadores. Todo ello, los proyectos, me inspiran a seguir, me hacen muy feliz. Para gente con capacidades diversas, el simple hecho de poder hacer deporte es algo increíble, es motivador. Nuestro objetivo es ayudar a la gente en esos momentos tan duros, en esos partidos tan difíciles de la vida, y que lo hagan acompañados".

Javier Martí, Consejero Delegado La Ciudad de la Raqueta: "La Fundación ha ido creciendo, organizando Festivales de Música solidarios y ahora, tras la pandemia, ha seguido adelante con las escuelas y este torneo. Es un ejemplo de resiliencia. Son personas e historias y la labor de la Fundación aporta mucho a la sociedad. En el tenis y en la vida es importante dar, recibir, dejar un legado con esta ilusión que ponemos".

Esta edición cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, la RFET, FTM y la ayuda de La Ciudad de la Raqueta a través de sus Festivales Solidarios de Música CDR, dónde cada año se une la música, el deporte y la solidaridad.