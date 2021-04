Djokovic no confirma si se vacunará: "Es privado, no quiero entrar en el juego de pro o en contra"

Novak Djokovic se ha vuelto a negar a revelar su postura sobre la vacunación contra la Covid-19. El tenista, número uno del mundo y con millones de seguidores en todo el planeta, ha defendido que esa decisión debe ser privada y de libre elección. Una postura que ya defendió el año pasado, cuando incluso se posicionó en contra de vacunarse cuando la pandemia apenas había comenzado.

El serbio, en una rueda de prensa realizada en el torneo de su propio país, ha respondido así a la noticia de que numerosos tenistas que competían en Belgrado han optado por vacunarse antes del torneo. Sin embargo, Djokovic ha asegurado que no quiere formar parte del "juego" que hay en los medios y que no se posiciona ni en contra ni a favor de la vacunación masiva.

"Me guardaré la decisión de si seré vacunado", ha reconocido ante la prensa. "Creo que es una decisión privada e íntima, y no quiero entrar en el juego de en pro o en contra de las vacunas que los medios están creando", ha explicado el número uno del mundo, que ha defendido su "pleno derecho" a guardar silencio sobre el asunto.

Feels so good to play at home 💪🏼❤️ #SerbiaOpen2021 pic.twitter.com/MUBg7Cph2h — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 23, 2021

"No quiero estar involucrado, no quiero responder a esa pregunta", trasladó a los medios allí presentes, porque se trata de algo "muy sensible". Djokovic, según subrayó, apuesta por "la libertad de elección" y al "respeto" de cada una de las posturas que tome la población. Para 'Nole' existe "mucho conflicto" entre defensores y opositores de la vacuna, por lo que defiende que cada uno tome su propia decisión.



Las polémicas de Nole

Hace algo más de un año, Djokovic ya mostró algo de rechazo a la vacunación. "Personalmente estoy en contra de la vacunación y no me gustaría que nadie me forzara a aplicarme una vacuna para poder viajar. Pero si la hacen obligatoria, ¿qué ocurriría? Tendré que tomar una decisión. Tengo mis propias opiniones sobre el tema, que no sé si llegarán a cambiar en algún momento", aseguró en una comparecencia en Facebook.

Por el momento, Djokovic no ha tenido que enfrentarse a esa obligación de vacunarse para competir en ningún torneo. Algunos torneos están facilitando el acceso a esas vacunas, pero no hay vacunación obligatoria en ninguno. El mundo del tenis, como el resto de disciplinas, sí que implementó un protocolo sanitario como las famosas 'burbujas' para reducir el contacto y el riesgo de contagio. Además, siempre se acompañó de la realización de test.

Cabe recordar que el serbio ya dio positivo por la Covid-19 en el verano de 2020. El contagio se produjo después de celebrar el famoso y polémico Adria Tour, un torneo organizado por el propio Djokovic donde se produjeron varios positivos por la Covid-19. La falta de control sanitario y las estampas vistas como si no existiera la pandemia puso al serbio en el centro de todas las críticas.

