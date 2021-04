Nadal sufre para superar su estreno en el Godó

Fue un día para sufrir. En su estreno en el Conde de Godó, Rafael Nadal remontó 3-6, 6-2, 6-4 a Illia Ivashka, 111 del mundo, en una tarde complicada en la que pagó la derrota en los cuartos de final de Montecarlo contra Andrey Rublev

"Que esté fuera del top100 es circunstancial", dijo Nadal después del encuentro. "No creo que Ivashka haya jugado al nivel que indica su ranking. Cuando vienes de perder un partido, haciendo cosas mal como el otro día, hay días de dudas que hay que recuperar", prosiguió. "He intentado entrenar con la actitud adecuada y que he entrenado mejor de lo que he jugado hoy. Pero es trabajo diario, he competido muy poco este año y era importante salvar este partido".

Efectivamente, el campeón de 20 grandes salvó un cruce que se le había puesto muy complicado, en una pista lenta y ante un rival descarado que salió a por la victoria. El español, sin embargo, fue de menos a más para completar un triunfo que le permite ganar confianza, y sobre todo tener otra oportunidad.

A Nadal, en cualquier caso, le falta todavía para recuperar un nivel que le permita aspirar a lo que está buscando.