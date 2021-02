Feliciano López se 'rompe' tras su última victoria: emoción por su mujer y su hijo recién nacido

El español Feliciano López aseguró que esta victoria es un regalo que le ha dado la vida después de superar al italiano Lorenzo Sonego (30) en una épica remontada por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-5 en la segunda ronda del Abierto de Australia.

El toledano acabó el partido extenuado tras tres horas y veinte minutos de lucha intensa bajo los 32 grados que marcó el termómetro a lo largo de la mañana en Melbourne Park.

Feliciano, quien disputa su Grand Slam número 75 de forma consecutiva, consiguió el billete para el que será su tercer partido en el major australiano por primera vez desde 2016, cuando cayó frente al estadounidense John Isner.

REMONTADA ÉPICA



@feliciano_lopez vence a Sonego, cabeza de serie No. 31, por 5-7, 3-6, 6-3, 7-5, 6-4 en 2R del #AusOpen pic.twitter.com/EqIQlGcj2c — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) February 11, 2021

El español convirtió las seis pelotas de rotura que dispuso, mientras que su rival, menos acertado en los momentos delicados, convirtió tan sólo cuatro de diez.

"He acabado un poco emocionado por la situación. Decidí dejar en casa a mi mujer y a mi hijo después de diez días de su nacimiento. Estar en tercera ronda en este momento en concreto significa mucho", comentó el tenista de 39 años.

"Si acabo el año en una buena posición en el ranking seguiré jugando. Siempre que pueda seguir compitiendo a este nivel, mi intención es continuar", desveló el jugador que ha disputado mayor número de competiciones Grand Slam de forma consecutiva (75).

"Sin duda que este tipo de torneos son los que me dan ese extra de motivación para seguir. Por eso me levanto cada día para entrenar, me compensa sólo jugando estos torneos", agregó.

Rublev espera

Su siguiente rival será el ruso Rublev, quien atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera tras proclamarse la semana pasada campeón de la Copa ATP y superar sus primeras dos rondas en tres sets

"Mi próximo rival, Andrey Rublev (7), es probablemente uno de los tenistas más en forma actualmente, así que intentaré disfrutar al máximo", comentó.

Feliciano, que superó por sexta vez un partido tras empezar perdiendo los dos primeros sets, afirmó que este encuentro es probablemente el más especial, un punto por delante que aquel que disputó en su primer Wimbledon ante el argentino Guillermo Cañas.

