Kyrgios: "Djokovic y Nadal no están ni cerca del talento que tiene Federer"

Comenzó el Open de Australia y con él regresaron las incendiarias declaraciones de Nick Kyrgios. El tenista australiano, que ganó al portugués Federico Ferreira Silva por un triple 6-4, se ha 'mojado' al hablar de quién es el mejor en el mundo del tenis de todos los tiempos.

¿Roger Federer? ¿Rafa Nadal? ¿Novak Djokovic? ¿Una alternativa lejos del 'Big Three'? Para el australiano, no hay debate. El número uno de hoy y siempre es el de Basilea, de quien dice que tiene un "talento único" y que tanto Nadal como 'Nole' no están "ni cerca del talento que tiene Federer".

Aunque eso sí, ha reconocido el mérito del español a la hora de reinar en la tierra batida: "Para mí el más grande es Roger Federer. Su talento es único. Djokovic y Nadal no están ni cerca del talento que tiene Federer. Está claro que nadie dominará una superficie como lo ha hecho Rafa en tierra batida y es divertido porque, aunque considero que Roger es el mejor, Nadal lo supera claramente en el cara a cara".

También se ha referido en particular a Novak Djokovic, el líder del ranking de la ATP, aunque en su caso para lanzarle un 'recadito': "No entiendo que no me tenga respeto si yo he repartido alimentos durante la pandemia y no he infectado a nadie. No puedo tomar en serio lo que dice alguien que en estos tiempos monta fiestas y baila sin camiseta".

Un pique famoso

No es la primera vez que Kyrgios habla así de Djokovic, así como tampoco que el serbio no se refiere Nick en unos términos amigables. En unas recientes declaraciones para Herald Sun, el australiano criticó el comportamiento de 'Nole': "Es uno de los líderes del deporte del tenis. Es nuestro LeBron James y tenemos que responsabilizarnos de sus acciones. Ha hecho cosas equivocadas durante el tiempo de pandemia".

"A veces perdemos el camino correcto y es cuestión de recuperarlo. No digo lo que digo para recibir la atención de los medios. Es la educación que me han dado", continuó afirmando después Nick Kyrgios, que ha demostrado durante la pandemia estar muy concienciado con la complicada situación que se vive en el mundo por culpa de la Covid-19.

Además de llamarle "marioneta" en otra ocasión, el australiano ya ha asegurado que dará igual los Grand Slam que gane Djokovic porque nunca será el más grande: "No hay problema en cuantos Grand Slam gane Djokovic. Nunca será el más grande para mí. He jugado dos veces contra él, y si no puede ganarme, nunca será el más grande de todos los tiempos".

