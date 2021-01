Rafa Nadal: "Sería difícil hacer una cuarentena para los Juegos Olímpicos"

Rafa Nadal comenzará esta semana su 2021 en lo tenístico de manera oficial durante la ATP Cup. Este domingo ha comparecido en rueda de prensa antes del duelo que enfrentará al combinado español con el australiano y ha pasado revista, sobre todo, a la situación que están viviendo con el coronavirus y las cuarentenas a las que se tendrán que someter durante el año con esta situación. El de Manacor ha valorado la gestión de Australia con la pandemia.

"No soy un especialista en esto, pero sólo puedo felicitar a Australia por cómo ha manejado la situación. Es uno de los mejores ejemplos que tenemos en el mundo. Por eso han tomado las suficientes medidas con la llegada de los jugadores aquí. Hemos hecho 14 test PCR y los que viajaban en vuelos con casos de coronavirus han estado confinados 15 días. No somos un riesgo para la población australiana. Sabemos que no es lo mismo en países como España o Francia, donde existen muchos casos, que en Australia donde hay cero. Nosotros no podemos ser los que creemos el problema. Las autoridades han tomado todas las medidas posibles para evitar eso", explicó el balear.

Además, sobre la posible cuarentena de los Juegos Olímpicos similar a la que se han sometido en estos últimos días, Nadal es bastante escéptico. "No tengo suficiente información de cómo está la situación. Sólo soy un jugador de tenis. Si tenemos que hacer 15 días de cuarentena o no lo vamos a ver, pero para nuestro deporte sería complicado por el calendario", argumentó el tenista número dos del mundo.

Nadal, segundo clasificado mundial y estandarte del equipo español en la ATP Cup, aseguró que su rival para este martes, el australiano Alex De Miñaur, es un chico muy joven en constante progresión y que su juego cuenta con aspectos increíbles.

"El año pasado jugamos un partido muy emocionante en la ATP Cup que no fue muy bueno para mí. Será una dura batalla porque Australia tiene un gran equipo, veremos si estamos listos para ello", añadió el balear en la rueda de prensa del combinado español previa al arranque del torneo.

El manacorí remarcó el esfuerzo realizado por los australianos durante todo este tiempo y que, gracias a ello, la ciudad de Melbourne respira un ambiente de relativa normalidad respecto a la desesperante situación que vive tanto su país natal España como una gran parte del mundo.

"Fue bonito poder jugar de nuevo con gradas llenas, el público es un factor importante y sin eso el deporte pierde mucho aliciente", comentó tras su victoria este viernes en el partido de exhibición disputado ante el austríaco Dominic Thiem en Adelaida.

El resto del equipo

El capitán del equipo y entrenador de Roberto Bautista, Pepe Vendrell, alertó sobre el potencial del primer rival, la selección australiana, aunque subrayó el gran trabajo al que se han sometido los jugadores españoles en las últimas semanas.

Su pupilo, el castellonense Bautista, ratificó su punto de vista respecto a la peligrosidad del primer rival aunque confió en obtener un resultado positivo en el debut que tendrá lugar en la pista central Rod Laver Arena.

El asturiano Pablo Carreño explicó que es "un honor" poder ser parte de un equipo del nivel de España, aunque, por otra parte, indicó que implica un poco de mala suerte no poder representar al equipo en los enfrentamientos individuales a priori por compartir selección con dos de los mejores jugadores del mundo.

El cuarto representante del conjunto español, Marcel Granollers, dijo que el partido de dobles jugará un papel decisivo y destacó que el equipo cuente con muchas opciones para decidir quién disputa cada uno de los tres puntos que compondrán las eliminatorias.

