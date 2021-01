Historia surrealista en la previa del Open de Australia: un positivo y un partido sin ganador

La previa del Open de Australia masculino ha dejado ya una de las historias de este 2021. La anécdota vivida es tan sorprendente como preocupante, ya que ha puesto en riesgo a varias personas y todo para que al final, el encuentro disputado entre Denis Kudla y Elliot Benchetrit no haya tenido un ganador. La previa del primer grande del año en laversión masculina está teniendo lugar en Doha.

En realidad sí lo tuvo, pero poco le duró la alegría, concretamente hasta que metió el último punto del encuentro y fue descalificado. Y todo por haber dado positivo por Covid-19, de lo cual se enteró justo cuando la victoria iba a ser suya y su pase a la siguiente ronda estaba prácticamente garantizado. No obstante, el reglamento del torno y el protocolo sanitario le han apeado de la previa y de clasificarse para el primer gran torneo del año.

Todo sucedió en el partido que Kudla estaba a punto de ganarle a Benchetrit. El resultado era de 6-4 y 5-3 a favor de Kudla cuando se produjo un hecho insólito. El supervisor del torneo irrumpió en medio del partido y alertó al entrenador de Kudla de lo que había sucedido. El médico encargado de analizar la última prueba que se había realizado el tenista había comunicado que era positivo por coronavirus. En ese momento, el técnico se lo comunicó al jugador, que se enteraba en ese preciso instante, en mitad del partido y justo cuando tenía que cerrar su triunfo.

En ese momento, el árbitro del choque dudó qué hacer, pero el partido no se podía detener según el reglamento del tenis, ya que solo se puede parar en caso de que haya un descanso. Con el 5-3 no lo había, por lo que se tuvo que jugar el noveno juego del segundo set. Kudla consumó su triunfo y apeó a su rival del torneo. No obstante, le iba a servir de poco, ya que, instantes después, él mismo era descalificado por su positivo.

La insólita explicación

El propio Elliot Benchetrit, tras caer derrotado y ser eliminado del torneo, conversó telefónicamente con el medio Tennis Major, a quién explicó lo sucedido en esta rocambolesca historia, aportando un dato que la hace todavía más curiosa e inesperada y que ya es historia del tenis y del año 2021.

"La regla dice que hay que terminar el juego en disputa antes de parar el partido y al ganarlo él no tuve opción. Si me hubiera puesto 5-4 el triunfo era mío". Así de extraño y de cierto hubiera sido. Si el último juego del partido hubiera sido para Benchetrit, el encuentro no habría llegado a su fin, pero sí se habría producido un parón y Kudla podría haber sido descalificado en ese momento. Sin embargo, no fue así y ahora los dos están fuera de la ronda previa y del Open de Australia.

El de Kudla es el tercer positivo que se registra ya tras los de Juan Pablo Ficovich y Francisco Cerúndolo. Además, tanto la dirección del torneo como la ATP podría obligar a Elliot a tener que guardar una cuarentena de 10 días al considerar que habría sido contacto directo de su rival, lo que supondría ya el colmo de la mala suerte para él. El que más suerte ha tenido en toda la historia ha sido Dane Sweeny, australiano de 19 años y 794 del ránking ATP que avanza de ronda sin tener que jugar, después de vencer en su partido a Marius Copil.

