Garbiñe Muguruza y sus planes para intentar el asalto al Open de Australia

Garbiñe Muguruza comienza el nuevo año con ilusiones y ánimos renovados. El 2021 se trata de un año muy importante para la hispano-venezolana y para todos los tenistas en general. Será el curso en el que superarán, como todo hace indicar, la temporada más complicada de la historia, con muchos meses de parón y con grandes torneos que no han podido disputarse.

El hecho de que el 2020 se cerrara con la disputa de muy pocos torneos provocó que muchos jugadores comenzaran a pensar ya en el próximo año. Finalmente, los Grand Slams de Roland Garros y el US Open consiguieron disputarse, pero se jugaron de una forma atípica que penalizó en la concentración de muchos tenistas.

Por ello, el curso 2021 puede marcar de nuevo el inicio de la normalidad. Para ello, se deberá disputar con garantías el Open de Australia, primer torneo grande de la temporada y uno de los primeros eventos que se jugarán en este nuevo año. Para llegar con garantías de éxito, será necesario afrontar el mayor número de partidos posibles.

Con ese objetivo se encuentra en estos momentos Garbiñe Muguruza, que tiene una sana desesperación por jugar y competir, por sumar horas dentro de la pista poniéndose al límite para ir afinando su preparación de cara a esa cita en Melbourne en la que sueña con levantar su tercer entorchado, lo que sería quedarse a tan solo un trofeo de completar el Grand Slam.

Ahora mismo, Garbiñe ocupa el puesto número 15 en el ránking de la WTA, pero con grandes actuaciones podría regresar en poco tiempo al Top10, puesto que la pertenece por su calidad y su talento. Sin embargo, ciertos momentos de irregularidad han hecho que su rendimiento se resienta y que parezcan algo lejanas sus victorias en 2016 y 2017 en los torneos de Roland Garros y Wimbledon.

Su principal objetivo a corto plazo es realizar un buen Open de Australia y soñar, por qué no, con la victoria, ya que el año pasado consiguió llegar hasta la final, cuando se quedó a las puertas del título al perder contra Sofia Kenin por 4-6, 6-2 y 6-2. La española estuvo a un solo set de haber levantado su tercer título de Grand Slam, pero no pudo ser y este año quiere retornar con nuevas ilusiones para poder celebrar ese triunfo que tanto le dolió perder.

Para ello, los planes de Garbiñe pasan por jugar, por jugar partidos y torneos, cuantos más mejor, prácticamente sin pensar en el resultado. Obviamente, necesita ganar para así poder seguir disputando encuentros, pero con la única ambición de llegar con el rodaje necesario a la gran cita de Melbourne.

Rodándose en Abu Dhabi

De momento, está disputando el torneo WTA de Abu Dhabi como fase de esa preparación, y lo está haciendo tanto en dobles como en individuales. Este jueves ganó su segundo partido, después de haber debutado el miércoles en dobles, y sus sensaciones son cada vez mejores.

"Son dos victorias. Es genial haber ganado dos partidos. Las sensaciones han sido desiguales ya que la superficie es muy rápida; hay un poco de altura, hace viento y hay que estar muy fina. Quiero salir de aquí con el mayor numero de partidos posibles". En esta ocasión ganó por 6-2, 6-4 a la francesa Kristina Mladenovic.

"Estoy muy contenta porque ha sido el primer partido desde hace muchos meses y nunca sabes cómo va a ir. Pero contenta de tener esta victoria en el bolsillo. Empecé jugando algo incómoda, sin moverme bien, pero poco a poco fui entrando en juego, moviéndome mejor y dominando poco a poco. En estas pistas tienes dos opciones: dominas o te pasas el partido corriendo, y a mí me gusta dominar. Las pistas están rápidas y la que consiga dar el paso, buscar la oportunidad primero, es la que va a ganar".

Ahora, el siguiente compromiso de Garbiñe Muguruza en el cuadro de inviduales será contra la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich, número 90 del ránking WTA. "Con ganas de jugar le segunda ronda. Con ella no he jugado, pero hay mucha información para poder conocerla antes del partido. Es el primer torneo del año así que no tengo muchas expectativas, solo jugar el mayor número de partidos que pueda". Jugar, jugar y jugar, ese el mantra que repite Garbiñe para preparar su asalto al Open de Australia.

