Otra exhibición de Nadal para alcanzar los cuartos de final de Roland Garros

Se terminaron las bromas, aquí empieza el verdadero Roland Garros de Rafael Nadal. El domingo, el español derrotó a Sebastian Korda (6-1, 6-1, 6-2) para meterse en los cuartos de final del torneo sin ceder un solo set tras otra nueva exhibición en la que no tuvo oposición. Después de superar a cuatro rivales que no le han exigido nada, las cosas deberían cambiar el próximo martes cuando se mida al ganador del Alexander Zverev-Jannik Sinner por una plaza en semifinales: al mallorquín ya no le vale otra que no sea jugar de la mano de su mejor versión. [Narración y estadísticas]

El partido se disputó al aire libre y con un poquito de sol, pero entre tremendas ráfagas de viento que levantaron la tierra de la pista y alteraron las trayectorias habituales de la pelota, facilitando que hiciera extraños. En ese ambiente hostil, Nadal necesitó nueve minutos para ganar su primer saque del encuentro, salvando dos bolas de break por el camino. Una vez adaptado a las condiciones, el español se llevó por delante a Korda, propinándole un 12-2 de parcial en algo más de una hora.

De planta moderna (1,96m), el estadounidense demostró buenas maneras, pero poco más. A una salida agresiva, colmillo retorcido y firme decisión para buscarle las costuras a su rival, le siguió una propuesta plana, llena de errores no forzados (acabó con 48 el partido, una barbaridad) que le quitó cualquier opción que hubiese podido tener de aspirar a la victoria frente al español.

Así, y todo, Korda comenzó el tercer parcial con un break (1-0) que consolidó (2-0) para llevar la delantera por primera vez en toda la mañana. Le duró poco el impulso: Nadal ganó seis juegos consecutivos (de 0-2 a 6-2) y celebró la victoria que le lleva a los cuartos de final.