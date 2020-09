Kyrgios vuelve al ataque y se mofa de Carreño con un presentador: "Pablo no es Picasso"

A vueltas con la polémica, Nick Kyrgios ha querido echar más leña al fuego en su guerra pública con el tenista español Pablo Carreño. Si bien su última provocación no había obtenido respuesta, el australiano ha querido seguir con el lío durante una entrevista en directo en el programa de televisión de su país 'The Today Show'.

A Kyrgios le recordaron su disputa con Carreño y su explicación fue la siguiente: "Dí mi opinión sobre algo y Carreño me respondió. Sentí que su comentario era ridículo y decidí comparar los resultados de nuestros partidos. Lo que está claro es que él nunca me ha ganado", dijo volviendo a hacer hincapié en los dos duelos directos que ha tenido en toda su carrera contra el español.

Lo peor fue la puntilla que pusó el presentador del programa. "Seamos realistas, Pablo no es Picasso", dijo en tono de mofa provocando las risas del propio Kyrgios y el resto de colaboradores del programa. Un gesto poco elegante para defender a su tenista en un conflicto que abrió él mismo en las redes sociales, como acostumbra.

Pablo Carreño y Kyrgios

La guerra Kyrgios - Carreño

La guerra la comenzó Kyrgios en el momento en el que Pablo Carreño avanzó rondas en el US Open, en el que acabaría cayendo en semifinales -el mejor resultado de su carrera en un Grand Slam, repitiendo por segunda vez en el US Open-.

Carreño respondió a aquello: "Kyrgios debe estar bastante aburrido. Cuando juegue algún torneo hablaremos de él porque se lo merezca. Mientras seguirá en su casa escribiendo por Twitter", dijo sobre el australiano que recientemente dijo del español que "si la tierra batida no existiese no creo que ese tío estuviera cerca del Top-50".

Kyrgios se tomaría su revancha e insistió: "Estoy un poco aburrido y preferiría hacerte picadillo otra vez". Tras eso, Carreño dejó 'aparcado' el tema, pero Kyrgios ha vuelto a la carga para volver a encender su disputa.

Derrota ante Nadal en Roma

Rafa Nadal, quien regresó este miércoles a competir seis meses y medio después de la última vez con un contundente doble 6-1 a su compatriota Pablo Carreño, aseguró que su encuentro ha sido "sinceramente fantástico" y que no podía "pedir más" a este debut en el Masters 1.000 de Roma.

"Ha sido un regreso muy positivo. Jugué un partido positivo. Quizás Pablo estaba un poco cansado tras su gran torneo en Nueva York, pero pensando en mí creo que hice un partido sólido, serio, haciendo muchas cosas bien, así que estoy muy feliz", afirmó Nadal en la rueda de prensa virtual al acabar el encuentro.

"Me he sentido bien. Ha sido un buen comienzo. Ha habido muchas cosas positivas, pero hay otras que como es lógico se pueden seguir mejorando. Ha sido un partido sinceramente fantástico. En ningún caso podía pedir más de lo que he hecho", destacó.

"Seguro que tengo volver a encontrar cosas que eran automáticas y que ahora tengo que pensar un poquito más. Estoy con ilusión de volver a competir, ha sido una inyección de energía positiva. Hacía adelante y a ver qué viene ahora", concluyó.

Nadal, que busca su décima corona en el torneo romano, expresó su satisfacción por poder jugar "otro partido", que será el viernes contra uno entre el canadiense Milos Raonic y el serbio Dusan Lajovic, y destacó que eso le ayudará a seguir creciendo.

[Más información: Kyrgios amenaza a Pablo Carreño: "Me gustaría estar haciéndote pedazos"]