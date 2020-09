La rajada de Paire después de dar positivo por la Covid-19 en la "falsa burbuja" del US Open

US OPEN

La polémica ya llegó al US Open después de que el tenista francés Benoit Paire, decimoséptimo cabeza de serie, diese positivo por la Covid-19 lo que le obligó a retirarse del torneo.

Paire, a través de sus redes sociales, aseguró que hasta el momento se encuentra bien de salud porque no tiene ningún tipo de síntoma pero acusó a los organizadores del Abierto, en concreto a los funcionarios de la USTA, de haber "engañado" con la llamada "burbuja", que califica de "falsa". "Estoy bien por ahora, no tengo síntomas... Dudo en decir lo que realmente está sucediendo en esta burbuja falsa", publicó Benoit Paire en su Instagram.

Paire, número 22 mundial, fue el primer tenista en dar positivo por coronavirus dentro de la burbuja y fue reemplazado por el español Marcel Granollers. A la tenista francesa Kristina Mlandenovic, que tuvo contacto con Paire dentro de la burbuja, le han sido restringidos sus movimientos, dado que había entrenado con su compatriota y también habían pasado tiempo jugando a las cartas.

La publicación de Benoit Paire en Instagram

"Básicamente estoy en una nueva 'burbuja en la burbuja', así que no hay mucho que se me permita hacer, lo que me dificulta competir y estar mentalmente fresca y lista", dijo después de derrotar a la estadounidense Hailey Baptiste por 7-5 y 6-2 en la primera ronda.

Además de Mlandenovic, uno de los seis deportistas con los que se relacionó Paire, están siendo sometidos a los test todos los días en lugar de una vez cada cuatro días, como sucede con el resto.

La jornada

Se completó el Día Inaugural del Abierto de Estados Unidos de tenis y por primera vez en su historia se jugó sin espectadores en las gradas de las pistas de Flushing Meadows, convertidas en una burbuja de aislamiento, debido a la pandemia del coronavirus.



Pero en las pistas, incluida la central del Arthur Ashe, que prendió sus luces de gala como cada noche de los torneos anteriores, el juego tuvo de nuevo como protagonista principal al serbio Novak Djokovic, cabeza de serie número, quien se entrenó con el bosnio Damir Dzumbur, al que ganó con facilidad por 6-1, 6-4 y 6-1.



El próximo rival de Djokovic, que juega su decimoquinto Abierto, será el británico Kyle Edmund, de 25 años, que también venció esta noche por 2-6, 7-5, 7-5 y 6-0, al kazako Alexander Bublik, en dos horas y 46 minutos. Djojovic, que ganó la pasada semana el torneo Masters 1000 de Cincinnati, jugado en las mismas pistas de la burbuja de Flushing Meadows, confirmó que está listo para buscar su cuarto título del Abierto.

Novak Djokovic, en la pista Arthur Ashe del US Open 2020 EFE

Mientras que el resto de los favoritos que vieron acción, encabezados por los jóvenes valores, el griego Stefanos Tsitsipas, cuarto cabeza de serie, y el alemán Alexander Zverev, quinto, también superaron la primera ronda, como lo hizo el belga David Goffin, séptimo preclasificado y el canadiense Denis Shapovalov, duodécimo.

Tsitsipas se impuso por 6-2, 6-1 y 6-1 al español Albert Ramos-Vinolas, mientras que Zverev necesitó un mayor esfuerzo antes de superar al veterano sudafricano y exfinalista del Abierto, Kevin Anderson, al que al final derrotó por 7-6 (2), 5-7, 6-3 y 7-5.

Goffin tampoco lo tuvo fácil ante el especialista en 'aces' el estadounidense Reilly Opelka, pero el subcampeón de las Nitto ATP Finals 2017 fue oportunista el lunes para avanzar. El tenista belga convirtió cuatro de sus siete puntos de quiebre en una victoria por 7-6 (2), 3-6, 6-1, 6-4 después de dos horas y 27 minutos de acción.

Shapovalov lanzó recientemente su nueva canción 'Night Train', pero el canadiense no tuvo ningún problema este lunes dentro del Louis Armstrong Stadium durante el día. El joven tenista canadiense superó a su compañero #NextGenATP, la estrella estadounidense Sebastian Korda por 6-4, 4-6, 6-3, 6-2 para llegar a la segunda ronda. En cada uno de los dos últimos años, Shapovalov había jugado contra su compatriota Felix Auger-Aliassime, otro de los jóvenes valores, en la primera ronda, pero esta vez le tocó nueva promesa a la que superó.

Todos los favoritos ganadores son candidatos a poderse enfrentar con Djokovic a partir de los cuartos de final en el caso de Goffin y Shapovalov, mientras que Tsitsipas y Zverev lo podrían hacer en cualquiera de los dos alcanza las semifinales. Quien no tendrá esa oportunidad es el argentino Diego Schwartzman, noveno cabeza de serie, que se convirtió en la gran sorpresa negativa de la jornada al quedar eliminado.

Mientras, el español Pablo Carreño-Busta también al final hizo valer su condición de vigésimo cabeza de serie y venció en cinco sets, por 4-6, 6-3, 1-6, 6-3 y 6-3 al japonés Yasutaka Uchiyama, en lo que fue el primer duelo entre ambos jugadores. Carreño-Busta podría ser el rival de Djokovic si ambos alcanzan la cuarta ronda.

[Más información: El US Open se queda mudo: el silencio por el ruido]