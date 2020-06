Las dudas de Rafa Nadal por el calendario de la ATP: "Es casi inasumible..."

US OPEN

Toni Nadal señala en una entrevista concedida a ESPNTenis que Rafa Nadal, "está dudando sobre su regreso al tenis en el US Open y que el calendario, ajustado y comprimido con las nuevas fechas es "casi inasumible para la gente mayor".

"Yo no tengo ni idea de lo que hará Rafael, pero él estaba dudando. Me parece un poco feo lo que han hecho los de la ATP con el calendario. Es que es casi inasumible para la gente un poco mayor como Djokovic, Rafael, Federer de jugar cada semana. Si piensas que Djokovic, Federer y compañía han ayudado al tenis durante muchos años..."., dijo Toni al referirse a una conversación con el actual número dos del mundo.

"Me parece bien que haya muchos torneos, pero hay que hacer algo con la puntuación. Al final, juegas cada semana y es un poco difícil en un mes jugar el US Open, Roma, Madrid y París. Más después lo de América es casi inviable", razonó sobre su sobrino, y sobre el serbio Novak Djokovic, y el suizo Roger Federer, aunque éste último no reaparecerá hasta el 2021.

Los contagios del Adria Tour

El exentrenador de Nadal también se refirió a lo sucedido en el Adria Tour, con numerosos casos de positivos de coronavirus. "Es un retroceso en el proceso de normalización", dijo.

Nadal y Djokovic REUTERS

"Ha sido una pena porque era una iniciativa buena de hacer un poco de movimiento en el tenis que creo va bien. Al final ha habido un problema de coronavirus que no ha sido bueno para el tenis ni para Djokovic ni para los jugadores. En una situación con tantos problemas, y más un número uno como Novak, hubiera sido preferible que hubiesen ido con más cuidado todos en general", reflexionó.

"Las medidas en Serbia no son tan estrictas y ellos han actuado así. Es un error que puede hacer cualquiera y Djokovic ya se ha disculpado. Ha sido un retroceso en el proceso de normalización del circuito", resumió Toni Nadal sobre la gira del Adriático que finalmente fue suspendida.

Nadal y los nuevos talentos

Por su parte, Rafa Nadal, número dos del mundo, comprobó este martes la progresión de los jóvenes talentos de su academia, la Rafa Nadal Academy by Movistar, situada en Manacor (Mallorca), acompañado por su tío y ex entrenador Toni Nadal, director del centro deportivo.

Nadal se interesó por la progresión de los alumnos de la academia y también dialogó con Gabriel Urpí, responsable de las jugadoras WTA (Asociación Femenina de Tenis) y ex entrenador de las tenistas españolas Aranxta Sánchez Vicario, Conchita Martínez y la italiana Flavia Pennetta, entre otras jugadoras. Urpí comentó con Rafa el desarrollo que están teniendo las tenistas y los pormenores de lo ocurrido estas semanas de entrenamientos tras el retorno a las pistas.

Finalizado el curso académico, los jugadores de la Rafa Nadal Academy by Movistar siguen poniéndose a punto para retornar a la competición o comenzar sus vacaciones antes de volver a Mallorca para el inicio del próximo curso.

