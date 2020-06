Rafa Nadal: "No estaría muy contento si me pierdo casi un año de tenis"

Esta semana iba a tener lugar Roland Garros, pero la prueba francesa se suspendió debido al coronavirus. Rafa Nadal se encuentra estos días entrenando para no perder el ritmo de cara a la posible vuelta de la competición.

El tenista español ha contestado o en un chat las preguntas de las aficionados franceses en vísperas de saber cuándo regresará la competición oficial.

"Me encuentro bien. Triste por la situación y he tenido momentos de bajón durante este periodo tan largo. Pero tampoco me puedo quejar porque tanto como yo como mi familia estamos bien", expresó.

Desde hace ya unos días, los deportistas pueden entrenar. Sobre ello habló también Nadal: "Hace dos semanas y media que empecé a entrenar y voy paso a paso. Entreno un par de días a la semana. Voy aumentando las cargas de trabajo poco a poco", dijo.

Su estado físico

"Ahora mismo no lo sé. Intento hacer las cosas de la manera correcta para no dar un paso atrás. Es importante no lesionarse. Si un día me levanto y estoy un poco más cansado no entreno. La verdad es que tenemos tiempo. Intento hacer las cosas con calma porque a día de hoy no tenemos calendario y eso lo hace todo más difícil. Tengo que estar en forma para ir trabajando más en función de lo que necesite cuando la situación esté más clara", comentó.

Roland Garros

"No pienso en Roland Garros, la situación ha sido demasiado difícil para estar pensando dónde estaría si... Estamos en mitad de una crisis, en una situación de alarma. Intento no pensar dónde estaría si esto no hubiera pasado. Intento ser positivo y aceptar las cosas como son y vivir con ellas", expresó.

"Si durante un año no podemos jugar en algunos torneos va a ser duro porque ya no tengo 21 años y no estaría muy contento de perderme casi un año de tenis. Pero es parte de la vida y lo realmente importante son la cantidad de vidas que se han perdido. Familias sufriendo por ello y por la crisis económica. Para mí es difícil estar diciéndome que estoy triste por no estar jugando Roland Garros. Claro que me gustaría estar allí, pero no lo pienso para nada porque hay cosas mucho más importantes que cualquier evento deportivo", manifestó.

