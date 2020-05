Federer: "No veo una razón para entrenar ahora, no echo tanto de menos el tenis"

Roger Federer y Gustavo Kuerten han mantenido un charla por videoconferencia, que recoge Globoesporte, en la que el suizo habla del pasado, presente y futuro. El tenista, quien ya ha asegurado que se plantea jugar hasta los 40, ha reconocido que apenas está entrenando durante el tiempo que la competición en la ATP está permaneciendo parada.

"Desde que me operé en 2016, no había pasado cinco semanas seguidas en casa. La verdad es que no estoy entrenando porque, para ser honesto, no veo una razón para hacerlo ahora mismo. Estoy bien físicamente y creo que pasará mucho tiempo hasta que volvamos a competir. Es importante para mí tomarme un buen descanso ahora, no echo tanto de menos el tenis, aunque cuando estemos cerca de volver y tenga un objetivo para entrenar, estaré súper motivado", ha afirmado Federer.

Todavía no se ha confirmado la fecha en la que regresará el tenis, pero como pasará en el resto de deportes, al menos al principio, es seguro que lo hará sin aficionados en las pistas. Un escenario que no logra imaginarse el jugador que más torneos de Grand Slam tiene en su haber hasta el momento.

Roger Federer, durante un partido Reuters

"No puedo imaginarme competir en un estadio vacío, no lo consigo y espero que no suceda nunca. Por mucho que cuando entrenemos no haya gente, competir es muy diferente", ha señalado un Roger Federer que se suma así a lo pronunciado por otras importantes figuras del deporte.

Prefiere esperar

El suizo ha dejado claro que él preferiría esperar hasta que los aficionados puedan acudir a los partidos: "Está claro que la posibilidad es factible, pero creo que podríamos esperar el momento apropiado para regresar en las mejores condiciones, con al menos, un tercio del estadio lleno o a mitad de entrada. Sería muy difícil para mí disputar grandes torneos a puerta cerrada".

