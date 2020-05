Las nuevas normas en el tenis tras el parón: cómo será la vuelta a los torneos y la desescalada en España

Volver a la normalidad será un proceso tedioso en cualquier ámbito. El deporte ha empezado a volver y el tenis profesional ha vuelto a celebrar un torneo, algo que no ocurría desde que se suspendiera el Masters 1.000 de Indian Wells a comienzos de marzo. Ha ocurrido en Alemania, en el recinto de la Academia de Tenis Base de Hoehr-Grenzhausen, cerca de Coblenza.

Se trata de tres torneos de exhibición bajo el sobrenombre de las Tennis Point Exhibition Series. El primero se ha celebrado desde el pasado 1 de mayo hasta este lunes y le seguirán dos más: 7 a 10 de mayo y 14 al 17 de mayo. Un torneo que simboliza la esperanza por poder volver a ver a profesionales de este deporte coger la raqueta y que además da pistas para la vuelta del circuito, prevista para el 13 de julio según la ATP.

Sin público, sin jueces de línea, sin recogepelotas. Solo los dos jugadores y el árbitro principal han podido estar en la pista cubierta de tierra batida. Los tenistas no se dan la mano ni al comienzo ni al final del partido y sus banquillos están situados en lados opuestos de la pista para evitar posibles contagios. Hasta el alemán Benjamin Hassan saltó a la pista y jugó protegido con mascarilla.

Benjamis Hassan, jugando con mascarilla Reuters

Ocho jugadores, ninguno incluido entre los cien primeros del ránking ATP, forman parte del cartel del primer evento profesional tras el parón. No es oficial. Tampoco computan los triunfos. Pero es un paso al frente hacia la normalidad. Un desafío al virus. "Hace un par de semanas no teníamos planeado volver pronto a las pistas. Han sido tiempos duros porque era difícil seguir motivado cuando no tienes una fecha de regreso para volver a jugar", dijo el alemán Dustin Brown, uno de los participantes.

Brown, de 35 años, fue el verdugo de Rafa Nadal en la edición de Wimbledon en 2015: "Es agradable jugar finalmente, es un poco surrealista para ser sincero, con todo lo que está pasando en el mundo", dijo Brown a la cadena Tennis Channel, que transmite los tres torneos que forman parte de la serie, tras ganar sus dos primeros encuentros.

Él fue uno de los que ayudó a idear este formato que ha significado la vuelta del tenis en Alemania: "Es difícil levantarse y entrenar cuando no se sabe cuándo se puede jugar, así que este evento definitivamente ha ayudado a mejorar la mentalidad durante las últimas dos semanas, sabiendo que algo podría suceder", analizó sobre el evento.

Tenistas que no pueden entrenar

Pero, ¿y en España cuándo se verá esto? Desde este lunes los tenistas de élite se pueden entrenar como parte de una de las medidas de la fase 0 de la desescalada presentada por el Gobierno. Ya se pueden entrenar, pero se han encontrado con un problema: los centros deportivos permanecerán cerrados hasta el próximo 11 de mayo. Eso retrasará el regreso de la mayoría durante una semana, ya que además algunos necesitan de un permiso especial para trasladarse fuera de sus provincias.

Tomás Carbonell, vicepresidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), y Feliciano López bromeaban este lunes sobre los problemas para encontrar una pista en la que entrenarse ahora que pueden ejercitarse al aire libre.

◘◘◘no lo has entendido bien ..en el apartado oeste de la fase 0 encontrarás la solución https://t.co/lO9B5krIYV — Feliciano López (@feliciano_lopez) May 4, 2020

Una gira por España

Por lo que pueda ocurrir con el circuito de la ATP, la RFET ya prepara una gira por España que daría comienzo en julio y que pasará por varias sedes (hasta seis). En este 'tour' participarán tenistas entre los 100 mejores del mundo en caso de que los torneos internacionales no puedan celebrarse. Que haya público casi se descarta, aunque dependerá de lo que dicten las normas. AS revelaba días atrás que ya se discuten asuntos como el formato de la competición y las donaciones por lo que se recaudará.

La sorpresa final podría ser la presencia de Rafa Nadal. El tenista balear se ha mostrado muy activo durante la cuarentena a través de sus proyectos solidarios y las redes y no ve la hora de poder volver a coger una raqueta. Su presencia gana fuerza puesto que su academia de Manacor podría ser una de las sedes del circuito. El tenis calienta. En Alemania ya están de vuelta y en España se preparan para regresar a las pistas.

