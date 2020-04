Djokovic y la vuelta tras el Covid-19: "Estoy en contra de vacunarse y más si me obligan"

Novak Djokovic, el número del mundo del ranking ATP, se opone a una vacuna obligatoria para poder volver a jugar. El tenista serbio participó este domingo en una videollamada junto a otros atletas de su país y hablaron acerca del regreso de las competiciones oficiales tras la pandemia del coronavirus. 'Nole' es contrario a vacunarse.

"Personalmente estoy en contra de vacunarse y más si me obligan a ello. No quiero que me digan que debo hacerlo para volver a viajar. Si llega el día en que es obligatorio, deberá tomar una decisión al respecto", dijo respecto a la obligatoriedad de vacunarse para viajar por todo el mundo y cumplir con el calendario de la ATP.

Y es que la ATP ya estudia las medidas que se tomarán para retomar la competición, aunque ha señalado internamente que no habrá ningún evento que se celebre si los tenistas tienen problemas de movilidad. Esto implica, sobre todo, a aquellos que residen en Estados Unidos, donde el coronavirus está golpeando de manera más fuerte.

Djokovic, tras ganar la final del Open de Australia 2020 REUTERS

¿Volver en septiembre?

Djokovic no está convencido de que la temporada se pueda reanudar en septiembre coincidiendo con el US Open: "Si la temporada se reanudara en julio, agosto o septiembre, aunque es poco probable, entiendo que la vacuna se convirtiera en un requisito después de salir de una cuarentena tan estricta, aunque para entonces tampoco está previsto que haya vacuna", señaló.

Lo que está claro es que el tenis profesional podría no volver hasta que no hubiera una vacuna. La ATP celebra torneos cada semana en países y continentes diferentes y los tenistas van viajando de una punta del mundo a la otra constantemente. Este 'tráfico' entre países y con profesionales moviéndose desde diferentes puntos imposibilitaría jugar si no hay una vacuna. ¿Qué hará Djokovic ante este supuesto?

