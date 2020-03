La rivalidad más extraña del mundo: así es el grupo que forman Djokovic, Nadal y Federer

Al igual que hace dos décadas nadie se imaginaba que podrías estar en continuo contacto con tus familiares y amigos a través de una app del móvil, tampoco se esperaba que tres tenistas romperían todos los registros históricos y se convertirían en leyendas del deporte y, además, siendo contemporáneos.

Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. O lo que es lo mismo: los tres mejores tenistas de todos los tiempos. 46 Grand Slams ha ganado este trío, divididos en los 20 del suizo, 19 del español y 17 del serbio. Precisamente es 'Nole' el que ha ganado el último major disputado, el primero de este 2020: el Abierto de Australia.

La rivalidad entre los tres es máxima, pero con el paso de los años se ha ido formando entre ellos una especial amistad. Una amistad que ni siquiera muchos podían imaginar, ya que el anuncio de que el trío comparte un grupo de WhatsApp no tardó en hacerse viral. "Existe un tremendo respeto mutuo", afirmó Djokovic.

Djokovic, en un momento del partido REUTERS

"Cuando estamos activos, todos responden. Lo entendemos, nos llevamos muy bien, creo que lo sabemos, existe un tremendo respeto mutuo, en privado y profesionalmente. Mientras este sea el caso, todos se beneficiarán de eso y del deporte también", comentó el número 1 de la ATP.

Rafa Nadal, hace unos días mientras disputaba el Torneo de Acapulco -que a la postre ha conquistado-, añadió que el famoso grupo no es exclusivo: "No estamos solo los tres. Es un grupo del Consejo de Jugadores para mantenernos al tanto de todo lo que va sucediendo y que nos afecta a todos. No hablamos diariamente. Para hablar entre nosotros en caso de felicitarnos por algo o abordar algún asunto concreto, lo hacemos por privado, no por ese grupo".

Unidad actual

De un lado si solo forma ese grupo de WhatsApp el 'Big Three' o también están incluidos más jugadores del circuito, lo cierto es que la relación entre Djokovic, Nadal y Federer ha ido mejorando con el paso de los años. De hecho, el propio tenista español ya ha asegurado que una vez dejen sus carreras en activo, está seguro de que todos serán buenos amigos.

Rafa Nadal, tras ganar en Acapulco REUTERS

"Intentamos ayudarnos mutuamente, lo cual es muy lógico. Y a medida que pasan los días, cada vez es mejor. Ahora puedo asegurar que después de jubilarnos aún tendremos una gran relación", ha llegado a declarar un Rafa Nadal que no siempre tuvo la mejor de las relaciones con Novak Djokovic.

No siempre fue así

Rivalidad y un mismo objetivo separan a estos dos grandes deportistas. Pese a que el círculo de Nadal ha reiterado que entre ellos siempre ha existido una buena relación, no se pueden olvidar aquellas imitaciones en la pista de 'Nole' al manacorí cuando Djokovic comenzaba a ganar importancia en el circuito.

Allá por el 2013 saltó la chispa con unas polémicas declaraciones del padre del serbio. Srdjan Djokovic encendió la mecha insinuando que su hijo fue un gran amigo de Rafa Nadal mientras este le ganaba: "Era su mejor amigo cuando le ganaba. Cuando las cosas cambiaron, ya no eran amigos. Eso no es deportivo".

Nadal y Djokovic REUTERS

También tuvo Srdjan para Federer. "Federer tal vez es todavía el mejor tenista de la historia, pero como persona es todo lo contrario. Comprendía que él era su sucesor e intenta desacreditarle de cualquier manera. El éxito de Novak es una cosa extraordinaria y algo que algunos no pueden entender", dijo el padre de Djokovic en el diario serbio Kurir.

Distancia superada

Eso ya es pasado y ahora entre los tres reina el respeto. La amistad, también y es que al final llevan compartiendo pistas durante más de diez años. Las salidas de tono de Djokovic ya son historia, aunque es la relación entre Federer y Nadal la que es más profunda y fuerte.

Federer y Nadal en la presentación del torneo Laver Cup. Foto: (@LaverCup)

Suizo y español han compartido equipo en la Laver Cup y Roger Federer también ha acudido a la academia de Rafa Nadal para interesarse por su labor y colaborar con las jóvenes promesas del tenis. El helvético, jugador que más Grand Slam posee en su palmarés, cree que una vez se retire será Nadal con uno de los que mantenga relación.

"Llegará un día en que decida colgar la raqueta y retirarme. Cuando eso suceda te quedará la pregunta de saber con qué tenista seguiré manteniendo el contacto. En en ese tipo de situaciones cuando te das cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos en el circuito. Posiblemente no haya muchos, pero creo que Nadal será uno de ellos", dijo Federer el pasado 2019 en una entrevista para Financial Times.

Roger Federer mantiene que su amistad con Rafa Nadal debe servir de inspiración para el presente y el futuro. El español ya ha dicho que una vez se retiren todos "mantendrán una gran relación". Una rivalidad sana entre tres de los más grandes de todos los tiempos en el mundo del deporte.

