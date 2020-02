Kyrgios la vuelve a liar en Acapulco después de abandonar su partido

Nick Kyrgios llegaba a Acapulco como vigente campéon del torneo. El australiano tuvo una gran actuación el año pasado eliminando a Rafa Nadal en octavos de final y venciendo a Alexander Zverev en la final. Fue el gran momento del polémico tenista en la temporada pasada.

Kyrgios repetía torneo esta temporada para defender su condición de campeón, pero no ha tenido tanta suerte como el año pasado. El australiano ha llegado a la cita de esta temporada con problemas físicos. No estuvo la pasada semana en Delray Beach por molestias en su muñeca y en este torneo también lo ha vuelto a sufrir.

En su primer partido ante Ugo Humbert no pudo terminar ni el primer set y tuvo que retirarse. Una cuestión que no sentó nada bien al público de Acapulco que le empezó a pitar cuando se retiraba.

"No me importa una mier**" ◘



Las palabras de Nick Kyrgios tras salir abucheado de Acapulco. ◘#AMT2020 pic.twitter.com/xG2AOe19GY — Saque Ace (@AceSaque) February 26, 2020

La respuesta de Kyrgios

El tenista australiano no se tomó nada bien esos pitos que recibió de la afición mexicana. El jugador de Camberra respondió a esta circunstancia en rueda de prensa y lo dejó claro. "No me importan una mierda. Yo creo que he sido muy respetuoso desde que he llegado aquí, atendiendo a los medios...", sentenció Kyrgios.

El polémico tenista vuelve a estar en el ojo del huracán. Por ahora se centrará en su recuperación para poder volver a la gira de tierra batida. Kyrgios no defenderá el título que consiguió el año pasado, pero sí ha vuelto a ser protagonista por lo que él más destaca: la polémica.

[Más información: Maria Sharapova anuncia su retirada: deja el tenis con 32 años por problemas con las lesiones]