La increíble confesión de Djokovic sobre su relación con Nadal y Federer

Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic llevan muchos años manteniendo una dura rivalidad dentro de las pistas. Son los tres mejores tenistas de la actualidad. Actualmente, se conoce al trío como el 'Big Three' (los tres grandes, en inglés), y es que, entre los tres suman 56 Grand Slam. El suizo encabeza la lista con 20 trofeos, seguido por el balear, con 19 títulos, y por el serbio que acumula 17.

Hace unas semanas, Rafa Nadal comentaba que quería "ser el tenista que más trofeos gane", pero que no está "obsesionado con eso". Djokovic fue preguntado por estas palabras y comentó estar de acuerdo con Rafa. "Todos tenemos objetivos. El mío es alcanzar el récord de semanas en el número 1 y ganar muchos Grand Slam, pero eso se vuelve secundario. Lo que más me importa es disfrutar jugando al tenis", comentaba en una entrevista en Dubai Tennis Championships.

Y es que, por increíble que parezca, entre los tres hay una gran relación por mucha rivalidad que haya dentro de la pista. Novak confesó que tienen un grupo de WhatsApp: "Todos estamos activos o todos estamos inactivos también. Cuando no estamos activos, no lo estamos pero cuando lo estamos, todo el mundo responde. Nos llevamos muy bien, hay un respeto tremendo entre nosotros, personal y profesional. Mientras este sea el caso, todos saldremos beneficiados, y el deporte también".

Djokovic, Nadal y Federer Reuters

Operación sorpresa de Federer

El tenista suizo anunció el pasado 20 de febrero que había sido operado de la rodilla, de manera que estaría apartado de las pistas de tenis hasta junio. "Fue una sorpresa, para ser honesto. Sabía que estaba luchando con una lesión en el Abierto de Australia, pero nadie sabía realmente cuál era la lesión, cuál era el alcance de esa lesión", comentaba Djokovic. "Realmente no me gusta ver a nadie pasar por un quirófano. Ya he pasado por eso una vez y espero que sea la última vez en mi vida", añadía.

Margen de mejora

Al ser preguntado sobre si aún puede convertirse en mejor tenista, el serbio revelaba que "sí, hay margen de mejora". "Esa es mi mayor motivación. Es probablemente una de las principales razones por las que sigo jugando este deporte y por las que pongo mucho esfuerzo y dedicación todos los días", continuaba. Además añadía que siente "que el tenis es un gran lugar para mejorar no solo en el tenis sino también como ser humano para desarrollar mi carácter".

[Más información: La curiosa oferta de David Broncano a Roger Federer para salvar su carrera]