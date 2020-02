Bublik: "Odio el tenis, solo juego por dinero"

El tenista Alexander Bublik, número 55 del ranking ATP, es más conocido, fuera de las pistas, por sus habituales palabras fuera de tono ante los medios de comunicación que por tu faceta deportiva. Prueba de ello son las polémicas declaraciones que ha hecho al conocido diario francés de información deportiva, L'Équipe.

"Odio el tenis con todo mi corazón. Odio los días que tengo que jugar. Si te soy sincero, no veo nada positivo en ser tenista. Solo juego por dinero. Si no hubiera dinero en juego lo dejaría de inmediato De momento no estoy ganando el suficiente dinero, de no ser así ya habría dejado de jugar", decía el jugador kazajo.

El joven Bublik, de 22 años, cuenta que lo único que le motiva a seguir practicando este deporte de manera profesional es ganar más dinero del que ya ha conseguido: "No creo que haya ganado lo suficiente (1.347.179 euros en premios es lo que ha ganado a lo largo de su corta carrera como profesional). De lo contrario ya me habría retirado. O tal vez no. Todavía no he llegado al mismo punto que mi amigo Bernie (Bernard Tomic). Pero no estoy lejos de eso".

Alexander Bublik celebrando un punto. Twitter (@atptour)

El jugador critica la exigencia que requiere el deporte de la raqueta: "Da igual que te separes de tu novia o te divorcies, tienes que jugar. Y si pierdes, todo el mundo te pregunta por qué. Esa es la parte del tenis que odio".

Para tranquilidad de sus seguidores, añadía: "Yo amo el deporte, me encanta pegarle a una pelota de tenis. Seguro que después de retirarme seguiré jugando y disfrutando de golpear bolas. Y hasta moriré jugando al tenis". Aunque reconoce que "como profesional, jugar todos los días, continuamente contra nuevos oponentes, es muy difícil".

Es bien conocido que el tenis es uno de los deportes más exigentes del mundo. Requiere unas extraordinarias condiciones físicas en cuanto a destreza, fuerza y agilidad, así como una gran fortaleza mental para afrontar partidos que, por regla general, tienen una media de duración de, aproximadamente, tres horas.

[Más información: La brutal rajada del extenista Marcelo Ríos: "La ATP es la mierda más grande que existe"]