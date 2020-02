La brutal rajada del extenista Marcelo Ríos: "La ATP es la mierda más grande que existe"

El extenista Marcelo Ríos ha realizado unas declaraciones sobre la ATP y el panorama del tenis mundial, que no han dejado indiferente a nadie. El chileno ha cargado duramente contra la Asociación de Tenistas Profesionales acusándoles de haber tapado algunos casos de dopaje porque, según él, "el tenis se iba a la mierda".

"La ATP es la mierda más grande que existe", señala duramente el extenista. El chileno argumenta sus palabras basándose en los supuestos casos de dopaje tapados en su día, según él, del estadounidense Andre Agassi: "Lo atraparon cuatro veces y la ATP lo tapó porque era Agassi y el tenis se iba a la mierda. Ellos sí que son una mierda, todos gringos".

Además, critica que en su época "los Masters siempre eran en indoor y en cancha rápida para que lo ganara Sampras. Con Bruguera hablábamos de que el Master fuese en una superficie distinta cada año. ¿Y quiénes pringábamos? Los sudamericanos. Yo físicamente me vine abajo a los 26 años porque me fundí de tanto correr. Yo no medía 1,90, tenía que jugar a cinco sets, rebotando en cemento tres meses. Es el único deporte que cambia de superficie cuatro veces al año".

Marcelo Ríos con gafas de sol EFE

El chileno también señaló que le molesta que haya dos saques en el tenis: "Es absurdo. Alguien lo inventó y es mucha ventaja para el hueón que mide 2,14. Estaba viendo a Karlovic, tiene 40 años… ¡Y cuándo se va a retirar, si saca desde un edificio!".

El dopaje en su época como jugador

"Te pasan una hoja que no se entiende ni raja lo que dice. La ATP se maneja mal en ese ámbito. Te pasan una lista donde hay millones de cosas que nunca viste en tu vida. Recuerdo una vez en China en que estaba con la nariz tapada y me iba a comprar algo para destapar sin saber lo que tenía. Es super difícil."

Consumo de sustancias

"Nunca en mi época de tenista. Copete, sí, pero marihuana u otra droga fuerte no, por el doping y porque no me interesaba andar metido en 'hueás'. De cuidarme, no me cuidaba en el sentido de que me saliera algo en el doping. A mí me hicieron doping unas tres veces en toda mi carrera".

Obsesión con los argentinos

"La agarraron con los argentinos, después con la coca. Se pusieron demasiado drásticos. Una cosa es la vida personal y otra cosa es doparte para sacar ventaja. Lo que pasó con Korda es para sacar ventaja. Justo en un Grand Slam, que yo podría haber ganado. No es como en el atletismo, donde al segundo le dan el título en esos casos. Ganó siete partidos, llegó a la final como avión. Al mes, jugué con él y le gané. Se dio una controversia. Ahora uno se ríe, pero en sus récords quedó que ganó un Grand Slam".

Admiración por Roger Federer

"Es un tipo que tenísticamente es perfecto. Que tenga la motivación de seguir ganando a esta edad… Que Federer ya haya dicho que soy uno de los mejores, para mí eso es más importante. Con eso me gané el Salón de la Fama, el Salón Federer. Que el mejor jugador de la historia diga las cosas que dijo de mí, es mucho más importante que me den cualquier premio que pueda existir. Con eso me doy pagado de haber sido tenista."

