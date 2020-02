Fognini ningunea a Nadal y explica por qué le prefiere como rival antes que Djokovic o Federer

A sus 32 años, el Fabio Fognini es ya todo un veterano en el circuito de la ATP. Su carrera se caracteriza por estar llena de altibajos, siendo capaz de lo mejor y de lo peor sobre una cancha de tenis, despertando odios y pasiones a partes iguales, allá por donde va. El de San Remo ocupa, actualmente, el 11º puesto en el ránking de la ATP, aunque su posición en la clasificación mundial no es algo a lo que le preste mucha atención.

En una entrevista al medio neerlandés NRC, el italiano valoró sus enfrentamientos con los tres mejores tenistas de la última era. "Cuando Roger Federer y Novak Djokovic están en su máximo nivel, es muy difícil ganarles. Juegan tan rápido que no te dan espacio", dijo Fognini a la televisión holandesa. "Con Rafa Nadal es diferente. Su juego es más físico, te destruye mentalmente en los intercambios. Pero puedes jugar contra él, puedes correr".

Analizando sus registros contra los tenistas del 'Big Three', se pueden llegar a entender sus palabras. Fognini se ha enfrentado en dieciséis ocasiones al tenista balear, con un resultado de cuatro victorias y doce derrotas. Con Federer y Djokovic no ha tenido la misma suerte. El italiano no ha sido capaz de derrotar al serbio en ninguno de los ocho partidos disputados, ni al suizo en los cuatro encuentros que han disputado.

Nadal, Federer y Fognini en la Laver Cup Reuters

Entre Nadal, Djokovic y Federer suman 56 'Grand Slam'. Fognini, por su parte, ganó su primer título ATP Masters 1000 el año pasado en Monte Carlo, y tiene nueve trofeos ATP en general. El italiano parece tener una explicación a su escaso palmarés: "A veces no aproveché mi talento. Si no hubiera sido vago, habría llegado más lejos en los torneos. Muchas veces prefiero sentarme en el el sofá que entrenar para un torneo".

[Más información: Este es el regalo de Federer a Nadal tras batir el récord de asistencia a un partido de tenis]