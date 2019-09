Moyá, sobre Nadal: "Tuvo calambres después del partido, no se podía poner los vaqueros"

Rafa celebrando el US Open EFE

Carlos Moyá es desde el año 2016 entrenador de Rafa Nadal. Le conoce bien. El manacorí sigue aumentando su leyenda y acaba de conquistar su decimonoveno Grand Slam. El extenista ha concedido una entrevista en El Larguero de la Cadena SER y ha valorado una de las finales más intensas disputadas por el español que se recuerdan.

Aunque parecía que Rafa lo tenía controlado, Medvedev dio la talla a pesar de su juventud y no se lo puso fácil: "Es una de las finales más tensas que he visto en toda mi carrera. Recuerdo partidos emocionantes pero se juntaron emoción y calidad de tenis, dos estilos totalmente distintos", afirma Moyá, que vivió el partido desde la grada.

Quiso destacar lo complicado que del camino hasta lograr levantar el trofeo "Tuvimos muchos nervios, mucha tensión, fue un partido increíble, de los más emocionantes que he visto en mi vida. Al final se llegó a la meta sanos y salvos".

Tras cinco horas de exigente partido, Moyá se dirigió a su jugador para darle la enhorabuena: "Cuando me vi con Rafa le di la enhorabuena y nos abrazamos. Estaba hecho polvo, le dieron calambres en el vestuario y no se podía poner ni los vaqueros, le tuve que ayudar a ponérselos después de la ducha. Fue increíble. Se junta el tema físico del partido con el emocional".

Admiración por el rival

El mallorquín no se olvidó de elogiar al rival de Rafa, el ruso Medvedev, de tan solo 23 años. "Medvedev ha tenido un verano increíble. Llevaba tres finales consecutivas, con el título del Masters 1.000 de Cincinnati, el último torneo que se juega antes del US Open. Aquí ha ido solventando sus compromisos, ha tenido altercados con el público... Pensábamos que iba a llegar un poco cansado pero ha aguantado de forma increíble a nivel físico y nivel mental. Nos dio mucha guerra cuando parecía que el partido estaba casi cerrado en el tercer set revivió y lo dio la vuelta", comentó.

La dificultad del partido se reflejó en las lágrimas de Rafa al coronarse campeón. Acabó exhausto tras el encuentro. Moyá sabe lo complicado que es dirigirse y manejar a un deportista que está sometido a tanta tensión: "No le puedes decir nada a Rafa por el tema del coaching, solo le animas. No se pueden dar órdenes. Fueron momentos muy tensos ya que un partido que tenías controlado que te lo igualen y le den la vuelta intentas que aguante. Fue una batalla increíble, me recordó a un combate de boxeo cuando los dos están hechos polvo pero siguen y siguen y al final Rafa tuvo el mérito de tener más habilidad en esos momentos. Medvedev tuvo una dureza increíble".

