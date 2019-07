"La gente de Wimbledon debería respetar un poco más a Djokovic"

Djokovic venció en la final de Wimbledon el pasado domingo ante Federer sumando así su quinto título entorchado londinense y su 16º Grand Slam.

En declaraciones para la BBC, Boris Becker, extenista alemán y exentrenador de Nole, comentó que "la gente tiene que despertarse ante la grandeza de Djokovic".

"El apoyo del público a Federer llevó a Djokovic a pelear en el quinto set. Se enojó y dirigió varias miradas a la gente de la grada pero así es como funciona. Llega un momento en el que te frustras, pero pienso que se controló bien y que mentalmente estaba preparado", comentó Boris.

"Federer es el mejor de todos los tiempos aquí y se ha ganado el tener ese amor, pero por otro lado deberían respetar un poco más a un jugador que ha ganado cuatro veces Wimbledon. Espero que el próximo año, si vuelven a jugar, sea más parejo el apoyo de la gente. Djokovic entró en la fiesta de Roger y Rafa y se ha convertido en el aguafiestas", dijo Becker.

El tenista serbio está a dos Grand Slam de Nadal y a cuatro de Federer, pero Becker confía en que Nole superé a ambos y se convierta en el mejor tenista de la historia: "Djokovic todavía no está feliz. Es uno de los más grandes de todos los tiempos pero él quiere ser el mejor de la historia. Debería estar orgulloso por haber logrado 16 majors. Si esto se lo dices hace 15 años te habría dicho 'no te creo' y habría ganado uno o dos".

"Honestamente pienso que puede sobrepasarlos, pero no me gusta decirlo con seguridad. La carrera está en marcha. Este debate interminable sobre quién es el más exitoso continuará mientras los tres sigan jugando. No veo el final del camino para ninguno de los tres. Creo que todos ellos ganarán más Grand Slam. La ética de trabajo de Djokovic es de 24 horas los 7 días de la semana y ha admitido que Federer, que está llegando a finales de Grand Slam con 37 años, le ha inspirado", finalizó el tenista alemán.

