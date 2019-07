Así fue el ingenioso vacile de Roger Federer a un periodista

La simpatía y elegancia de Roger Federer han marcado su carrera en el deporte durante años. Se trata de uno de los tenistas más queridos y ha vuelto a demostrar el motivo de ello. Durante una rueda de prensa, el suizo desató las risas con una curiosa conversación que mantuvo con un periodista.

Un periodista... ¡no tan preparado! Le pidió algunos consejos a Roger Federer y le salió absolutamente todo mal en #WIMBLEDONxESPN. "Yo no soy como esos que se quedan en casa..." pic.twitter.com/JWfZ17xZNr — SportsCenter (@SC_ESPN) July 8, 2019

El reportero pidió ayuda a Federer: "Porque vi a Berrettini ganar torneos, semifinales en Halle, después él jugó...". "No viajaste, hiciste el camino fácil y agarraste la televisión. Cualquier habitación y te relajaste, está bien", señaló Roger.

El periodista argentino le desveló que sin querer había adivinado el resultado del partido ante Berrettini: "No fui pero igualmente lo vi. Esta mañana escribí: 'No creo que Berrettini pueda ganarle a Federer pero no va a perder 6-1, 6-2, 6-2'. Es exactamente el resultado del partido. Entonces me gustaría saber..."

Ante esta afirmación, Federer le dejó caer que quizá debería cambiar de trabajo: "¿Si cambias de trabajo o no? ¿Esa es la pregunta? Piénsalo". Esta ingeniosa respuesta provocó las risas entre los presentes y volvió a dejar patente el sentido del humor del suizo.

