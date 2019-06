Nadal, sobre Federer: "Jugará agresivo, no va a huir de aquello que le viene funcionando bien"

Rafael Nadal está convencido de que Roger Federer, su rival este viernes en una de las semifinales de Roland Garros, no cambiará la estrategia agresiva que ha mostrado últimamente, porque "no va a huir de aquello que le viene funcionando bien".

Así de seguro se mostró el defensor del título en una entrevista en el set de Eurosport en Roland Garros, en la que advirtió que el juego del tenista de Basilea se ha ido transformando en las últimas temporadas. "Creo que Roger intentará jugar un partido agresivo evidentemente. No va a huir de aquello que le viene funcionando bien, bueno yo no lo haría si fuera él", dijo.

"Su estilo de juego es distinto al de hace unos años, ahora es más agresivo e intenta evitar los peloteos largos, cosa que antes no pasaba", prosiguió. "Al final puedes tener un esquema de juego similar al de hace 8 años, pero vas variando con el tiempo algunos detalles a la hora de jugar", apuntó Nadal, que se mostró muy relajado ante el envite de este viernes.

"Ahora mismo vengo de jugar al parchís", dijo entre risas. "He ganado una y la otra así, así. Hoy me he entrenado y la verdad es que me he visto muy concentrado. He intentado visualizar la forma en la que quiero jugar mañana. Me he dedicado a entrenar, comer bien y entretenerme y ahora me iré a descansar al hotel para mañana y ver alguno de los partidos".

Nadal aseguró que hace unas semanas hubiera firmado llegar a esta ronda con las sensaciones que ahora mismo tiene. "Sí, sin duda, desde hace un mes y algo hubiese firmado y ahora mismo también", dijo.

"Las dos últimas semanas han sido bastante positivas. Desde el primer día con los primeros entrenamientos hasta los partidos, todo en general ha sido muy bueno para mí en todos los sentidos. Estoy muy contento y ahora llega como siempre lo más complicado, mañana será un gran día de tenis", añadió.

"Es un compañero al que me he enfrentado muchísimas veces y que prácticamente desde el inicio de mi carrera he competido contra él y también contra Novak", dijo sobre las sensaciones de un nuevo duelo, el 39 contra el suizo.

"Hemos luchado y peleado por aquello que más nos importaba y mañana es otro episodio de un partido que se ha convertido en un clásico pero no deja de ser un partido de tenis", dijo al respecto.

"Entiendo todo lo que se genera alrededor, pero yo no puedo dejar de ver el partido como una semifinal importante más allá del rival que pueda tener enfrente", continuó Nadal. "Sé que es un partido especial y único por toda la historia que llevamos detrás juntos pero yo debo enfocarlo como un partido normal, una semifinal difícil en la que debo jugar a un nivel alto para poder llegar a la final".

[Más información: Horario internacional y dónde ver el Federer - Nadal]